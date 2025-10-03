Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amroha News: गजरौला में रावण दहन के दौरान विधायक के तीर से जला पुतला, मेले में उमड़ी भीड़

    By Saurav Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:43 AM (IST)

    गजरौला में रामलीला के दौरान विधायक राजीव तरारा ने रावण के पुतले में तीर मारकर आग लगाई। मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले भी जलाए गए जिसके बाद लंका दहन हुआ। रावण दहन देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। रेलवे स्टेशन पर भी रावण दहन किया गया। विजय दशमी पर घरों में शस्त्रों की पूजा की गई और दशहरा धूमधाम से मनाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    गजरौला में विधायक के तीर से हुआ रावण का दहन, मेले में उमड़ी भीड़

    जागरण संवाददाता, गजरौला। नगर के अवंतिका पार्क में चल रही रामलीला में गुरुवार की रात करीब साढ़े आठ बजे विधायक राजीव तरारा ने रावण के पुतले में तीर छोड़कर आग लगाई। इस दौरान मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला भी जला। फिर लंका भी जली। धू-धूकर तीनों पुतले जलकर राख हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुंभकरण वध, मेघनाद वध, सुलोचना सती, अहिरावण वध और अंत में रावण वध के मंचन के पश्चात लंका, मेघनाद , कुंभकर्ण एवं रावण के पुतलों का दहन का मंचन देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी और मेले में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने चाट-पकौड़ी का आनंद लिया।

    यहां पर सीओ अंजली कटारिया, इंस्पेक्टर मनोज कुमार, अध्यक्ष रामप्रकाश गर्ग, महामंत्री विपिन कौशिक, प्रबंधक डा. आशुतोष भूषण शर्मा,उपाध्यक्ष सोनू गर्ग, कोषाध्यक्ष डा. निरंजन प्रसाद गर्ग, जनार्दन कौशिक, संजय सिंघल, प्रमोद सिंघल, संजीव सिंघल, सुबोध सिंहल, देवेश शर्मा, प्रेमशंकर गर्ग, गौरव गोयल, राहुल गोयल, अजय सिंघल, विवेक अग्रवाल, सुरेश चंद्र,पंकज कौशिक, यश अग्रवाल, कनिष्क भूषण शर्मा, ईशान अग्रवाल, नितिन बंसल, विट्ठल गोयल, ललित पाठक रहे। उधर, रेलवे स्टेशन की रामलीला में भी 45 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया।

    यहां पर कामेंद्र सिंह, कुलवंत सिंह, राजकुमार अग्रवाल, नवीन गर्ग, सोनू कश्यप, मनोज गर्ग, बब्लू रस्तौगी, एलसी गहलाैत आदि रहे। उधर, गांव कांकाठेर व तिगरी में भी मेले का आयोजन हुआ। जिसमें रावण दहन का कार्यक्रम भी किया गया।

    घरों में हुई शस्त्रों की पूजा, दशहरा भी मनाया गया

    विजय दशमी पर औद्योगिक नगरी में दशहरे का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। यहां पर घरों में शस्त्रों की पूजा भी की गई। बस्ती में डा. आशुतोष भूषण शर्मा ने अपने परिवार के साथ पूजन किया। इसी तरह विपिन कौशिक व राजकुमार अग्रवाल ने भी स्वजन के साथ शस्त्रों की पूजन करते हुए दशहरा मनाया।