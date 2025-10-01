युवती को प्रेमजाल में फंसा कर शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील फोटो भी खींच लिए तथा बाद में ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं अश्लील फोटो दिखा कर उसका रिश्ता भी तुड़वा दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

संवाद सूत्र, डिडौली। युवती को प्रेमजाल में फंसा कर शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील फोटो भी खींच लिए तथा बाद में ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं अश्लील फोटो दिखा कर उसका रिश्ता भी तुड़वा दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। पास के गांव ककराली निवासी खलील का इस गांव में अपनी रिश्तेदारी में आना-जाना था। आरोप है कि खलील ने यहां रहने वाले किसान की बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। दोनों मोबाइल पर बात करने लगे तथा बाद में मिलना शुरू कर दिया। आरोप है कि खलील ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया।

अश्लील फोटो भी खींच लिए। परंतु बाद में खलील ने शादी करने से इनकार कर दिया। लिहाजा युवती उसके घर पहुंच गई। किसी तरह से खलील के स्वजन ने उसे घर वापस भेजा तो युवती ने अपने स्वजन को सारी कहानी बता दी। बदनामी के डर से युवती के स्वजन ने उसका रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर खलील ने मंगेतर को अश्लील फोटो दिखा कर रिश्ता खत्म करा दिया।