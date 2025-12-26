Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अपंजीकृत ओटी में ऑपरेशन के बाद गर्भवती की मौत, हंगामा-जाम के बाद अस्पताल सील

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    मंडी धनौरा के माधव नर्सिंग होम में सील की गई ओटी में ऑपरेशन के बाद एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। सितंबर में सील होने के बावजूद ओटी में ऑपरेशन किया गय ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। निजी अस्पताल में फर्जी तरीके से संचालित की जा रही ओटी में ऑपरेशन के बाद गर्भवती की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि इस ओटी को सितंबर माह में प्रशासन द्वारा सील किया जा चुका था। इसके बावजूद नर्सिंग होम में आपरेशन किया गया। घटना से आक्रोशित स्वजन व ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर शेरपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम व पुलिस क्षेत्राधिकारी के आश्वासन के बाद करीब डेढ़ घंटे बाद जाम खुल सका। अस्पताल संचालक फरार बताया जा रहा है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है।

    गांव नबाबपुरा में माधव नर्सिंग होम स्थित है। थाना क्षेत्र के गांव मुकारमपुर निवासी प्रियंका पत्नी आनंद कुमार को सोमवार को प्रसव पीड़ा होने पर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि उसी रात सील की गई ओटी में महिला का आपरेशन कर दिया गया। प्रियंका ने बेटे को जन्म दिया। मंगलवार सुबह अचानक प्रियंका की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद नर्सिंग होम संचालक ने उन्हें मेरठ के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहां उपचार के दौरान महिला की शुक्रवार की सुबह मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही नर्सिंग होम संचालक अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। इससे नाराज स्वजन शव को मेरठ से वापस लेकर नर्सिंग होम पहुंचे व शेरपुर मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई व हालात तनावपूर्ण हो गए। सूचना मिलने पर एसडीएम विभा श्रीवास्तव व पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया मौके पर पहुंचीं।

    अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद करीब डेढ़ घंटे बाद जाम खुलवाया गया। जाम के कारण मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं थीं। नर्सिंग होम की ओटी को सितंबर माह में अनियमितताओं के चलते सील किया गया था।

    इसके बावजूद वहां ऑपरेशन किया जाना न केवल नियमों की खुली अवहेलना है। बल्कि प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल खड़े करता है। उधर, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल कुमार के नेतृत्व में अस्पताल पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है।