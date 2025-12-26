अपंजीकृत ओटी में ऑपरेशन के बाद गर्भवती की मौत, हंगामा-जाम के बाद अस्पताल सील

संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। निजी अस्पताल में फर्जी तरीके से संचालित की जा रही ओटी में ऑपरेशन के बाद गर्भवती की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि इस ओटी को सितंबर माह में प्रशासन द्वारा सील किया जा चुका था। इसके बावजूद नर्सिंग होम में आपरेशन किया गया। घटना से आक्रोशित स्वजन व ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर शेरपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम व पुलिस क्षेत्राधिकारी के आश्वासन के बाद करीब डेढ़ घंटे बाद जाम खुल सका। अस्पताल संचालक फरार बताया जा रहा है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है।



गांव नबाबपुरा में माधव नर्सिंग होम स्थित है। थाना क्षेत्र के गांव मुकारमपुर निवासी प्रियंका पत्नी आनंद कुमार को सोमवार को प्रसव पीड़ा होने पर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि उसी रात सील की गई ओटी में महिला का आपरेशन कर दिया गया। प्रियंका ने बेटे को जन्म दिया। मंगलवार सुबह अचानक प्रियंका की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद नर्सिंग होम संचालक ने उन्हें मेरठ के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया।