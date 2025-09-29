यूपी में पुलिस ने क्यों जाम किया हाईवे‌? फिर भी हाथ से फिसले बदमाश तो सीन हुआ पूरा 'फिल्मी'

गजरौला में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नेशनल हाईवे पर जाम लगाया पर बदमाश फिल्मी स्टाइल में भाग निकले। पुलिस ने कार पर डंडे बरसाए फिर भी बदमाश घेरा तोड़कर फरार हो गए। भागते समय उनकी कार से एक फौजी की गाड़ी और दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गजरौला। दिल्ली की तरफ से आ रहे कार सवार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नेशनल हाईवे पर जाम लगवा दिया। फिर जाम में फंसी बदमाशों की कार पर डंडे बरसाए गए। खुद को बुरी तरह घिरा देखकर बदमाश फिल्मी अंदाज में पुलिस का घेरा तोड़कर फरार हो गए।

इस दौरान बदमाशों की कार टकराने से फाैजी की गाड़ी व दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। जाम में फंसने के बाद पुलिस ने बदमाशों की कार पर डंडे भी बरसाए हैं। पूरा घटनाक्रम दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।

पूरा मामला शहर में चौपला पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी का है। सोमवार को एसओजी की टीम को बदमाशों का इनपुट मिला। ये बदमाश काफी कुख्यात बताए जा रहे हैं। ब्रजघाट से ही पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने के लिए जुट गई। बदमाशों को भी पुलिस द्वारा पकड़ने की भनक लग चुकी थी।

इसलिए बदमाशों ने पुलिस को गच्चा देने के लिए ब्रजघाट से गजरौला शहर की दूरी के बीच में तीन कार बदल ली। फिर भी पुलिस उनका पीछा करती रही। बदमाशों की दिल्ली नंबर कार जैसे ही चौपला पर पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो यहां पर जाम लगा हुआ था और कार फंस गई। क्योंकि यह जाम पुलिस ने ही लगवाया था इन बदमाशों को पकड़ने के लिए।

जाम में फंसी कार में सवार दो बदमाशों को पकड़ने के लिए सादी वर्दी में पुलिस कर्मी डंडे लेकर कार पर पहुंचे। उन्होंने गेट खोलने के लिए कहा मगर, बदमाशों ने गेट नहीं बल्कि भागने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने डंडे से शीशे तोड़कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की मगर, शीशे नहीं टूटे।

इस घटनाक्रम के बीच बदमाशों ने अपनी कार को बैक किया और फिर फिल्मी अंदाज में लगभग चार-पांच फीट खाली जगह में कार को निकाल कर फरार हो गए। इस दौरान उनकी कार एक फौजी की गाड़ी व दो बाइक से भी टकरा गई।