    अमरोहा में खुले नाले: जिम्मेदारों की उदासीनता, जनता की जान के साथ खिलवाड़

    By Asif Ali Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:20 PM (IST)

    अमरोहा में खुले नालों का खतरा बरकरार है। 43 से अधिक नाले खुले पड़े हैं, जिनमें से अधिकांश प्रमुख मार्गों व घनी बस्तियों के पास हैं। संभल व कानपुर की घटनाओं के बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं हुआ। नगर पालिका का दावा है कि बजट की कमी के कारण नालों पर स्लैब नहीं डाले गए। जनता की सुरक्षा खतरे में है, खासकर कोहरे के मौसम में।

    अमरोहा में मुख्‍य सड़़क पर खुला नाला

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। पिछले दिनों संभल में हुई दो घटनाएं तो याद होंगी। वहां किस तरह से खुले नाले सिपाही व मासूम की जिंदगी को बहा कर ले गए थे। इसी तरह कानपुर में भी खुले नाले में डूबने से व्यक्ति की मौत हुई थी। इन घटनाओं का संज्ञान मुख्यमंत्री ने भी लिया था। साथ ही सभी निकाय को आदेश दिया था कि खुले नालों को स्लैब से ढका जाए।

    समय बीतने के साथ ही निकायों ने इस आदेश को भी पानी में बहा दिया। अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र में तो ऐसा ही हुआ है। यहां नालों को ढकने की कोई कवायद नहीं की गई है। केवल नगर की घनी बस्ती ही नहीं बल्कि प्रमुख मार्गों के किनारे बने नाले भी खुले हुए हैं। अब जबकि सर्दी का का मौसम शुरू हो चुका है तथा कोहरा आना भी लाजमी है।

    ऐसे में वाहन चालक कोहरे में कई बार सड़क से भटक कर किनारे की तरफ भी चले जाते हैं। खुले नाले ऐसे में हादसे का सबब बन सकते हैं। अमरोहा नगर पालिका की स्थिति भी ऐसी ही है। कई नाले खुले पड़ें हैं तथा हादसों को दावत दे रहे हैं। परंतु पालिका प्रशासन खुले नालों को ढकने के लिए गंभीर नही है। इस समस्या का निदान कराने तथा जिम्मेदारों की नींद तोड़ने के लिए दैनिक जागरण आज से पांच दिवसीय अभियान शुरू कर रहा है। जिसमें जिले की पांच नगर पालिका क्षेत्र में नालों को लेकर बरती जा रही लापरवाही को उजागर किया जा रहा है।

    43 नालों में अधिकांश खुले हैं

    सीमा विस्तार के बाद नगर पालिका का क्षेत्रफल बढ़कर 79.16 वर्ग किमी हो गया है। जिसकी आबादी भी तीन लाख से अधिक है। जल निकासी के लिए हर साल पालिका प्रशासन नाले निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च करता है। नगर में वर्तमान में छोटे बड़े नालों की संख्या 43 से अधिक है, जो 50 किमी की दूरी में फैले हुए हैं। इनमें से अधिकांश नाले खुले हुए हैं। नगर में इन नालों की गहराई चार, छह व सात फीट तक है।

    यह नाले हैं खुले हुए

    कुंदन कालेज के पीछे मुहल्ला तलवार शाह रोड, कल्याणपुरा रोड, कैलसा बाईपास रोड, नल रोड, आजाद मार्ग, कांठ रोड का नाला, बिजनौर रोड का नाला, मुहल्ला बेरियान का नाला, वाल्मीकि बस्ती का नाला।

     

    नगर में महज पांच किमी के दायरे में ही नाले खुले रह गए है। अभी बजट नहीं मिला है। जिसके कारण उन पर स्लैब नहीं डाला गया है। बजट मिलते ही नालों पर स्लैब डालकर ढकवा दिया जाएगा।

    - डा. बृजेश कुमार, ईओ नगर।


    यह भी पढ़ें- अब अमरोहा पालिका में निजी स्कूल-कॉलेजों पर लगाया जाएगा टैक्स, दो करोड़ रुपये राजस्व की उम्मीद