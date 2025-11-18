अमरोहा में खुले नाले: जिम्मेदारों की उदासीनता, जनता की जान के साथ खिलवाड़

जागरण संवाददाता, अमरोहा। पिछले दिनों संभल में हुई दो घटनाएं तो याद होंगी। वहां किस तरह से खुले नाले सिपाही व मासूम की जिंदगी को बहा कर ले गए थे। इसी तरह कानपुर में भी खुले नाले में डूबने से व्यक्ति की मौत हुई थी। इन घटनाओं का संज्ञान मुख्यमंत्री ने भी लिया था। साथ ही सभी निकाय को आदेश दिया था कि खुले नालों को स्लैब से ढका जाए।

समय बीतने के साथ ही निकायों ने इस आदेश को भी पानी में बहा दिया। अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र में तो ऐसा ही हुआ है। यहां नालों को ढकने की कोई कवायद नहीं की गई है। केवल नगर की घनी बस्ती ही नहीं बल्कि प्रमुख मार्गों के किनारे बने नाले भी खुले हुए हैं। अब जबकि सर्दी का का मौसम शुरू हो चुका है तथा कोहरा आना भी लाजमी है।

ऐसे में वाहन चालक कोहरे में कई बार सड़क से भटक कर किनारे की तरफ भी चले जाते हैं। खुले नाले ऐसे में हादसे का सबब बन सकते हैं। अमरोहा नगर पालिका की स्थिति भी ऐसी ही है। कई नाले खुले पड़ें हैं तथा हादसों को दावत दे रहे हैं। परंतु पालिका प्रशासन खुले नालों को ढकने के लिए गंभीर नही है। इस समस्या का निदान कराने तथा जिम्मेदारों की नींद तोड़ने के लिए दैनिक जागरण आज से पांच दिवसीय अभियान शुरू कर रहा है। जिसमें जिले की पांच नगर पालिका क्षेत्र में नालों को लेकर बरती जा रही लापरवाही को उजागर किया जा रहा है।