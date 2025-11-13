अब अमरोहा पालिका में निजी स्कूल-कॉलेजों पर लगाया जाएगा टैक्स, दो करोड़ रुपये राजस्व की उम्मीद

जागरण संवाददाता, अमरोहा। पालिका प्रशासन अभी तक नगर के स्कूल-कालेजों पर टैक्स नहीं वसूलती थी। मगर अब उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली लागू हो गई है। इसमें समस्त निजी स्कूल-कालेजों के संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें स्कूल-कालेजों के परिसरों की पैमाइश कराकर उन पर टैक्स लगाया जाएगा। जिनसे पालिका को करीब दो करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। फिलहाल संचालकों में खलबली मची हुई है।

पालिका आवासीय तथा अनावासीय संपत्तियों से जलकर-गृहकर के रूप में टैक्स वसूलता था। जिनसे सीमा विस्तारित क्षेत्रों को मिलाकर 4.40 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व का अनुमान है। नगर में करीब 70 निजी स्कूल-कालेज संचालित है। जिनसे अभी तक टैक्स लागू नहीं था। लेकिन अब समस्त स्कूल-कालेजों पर भी टैक्स लगाने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली लागू हो गई है।

इसमें सभी स्कूल-कालेज टैक्स के दायरे में आ गए हैं। जिन पर पालिका प्रशासन ने टैक्स लगाने की तैयारी कर दी है। इसके लिए सभी निजी स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यो को नोटिस भेजकर टैक्स लगवाने के निर्देश दिए है। जिसमें कुछ स्कूल भवनों की पैमाइश कर उन पर टैक्स का भी निर्धारण कर दिया है। जिससे पालिका की आय में वृद्धि होगी। स्कूल-कालेजों से वार्षिक करीब दो करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान हैं।

सरकारी भवन व कार्यालयों से भी लगाया टैक्स राजस्व निरीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि नगर के समस्त सरकारी भवन व कार्यालय भी टैक्स के दायरें में है। जिन पालिका प्रशासन ने पैमाइश कराकर टैक्स का निर्धारण किया है। जिनसे करीब सालाना ढाई करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।