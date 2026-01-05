मोबाइल रेडिएशन बच्चों के लिए खतरनाक, RF किरणें मस्तिष्क को पहुंचाती हैं नुकसान

बाद में इसका असर हृदय पर भी पड़ता है, जिससे अचानक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। डा. कुमार का कहना है कि हाल में सामने आए मयंक जैसे मामलों के पीछे भी मोबाइल का अत्यधिक उपयोग एक बड़ा कारण माना जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की अपील की है।











अभिभावक बदलें आदत, बच्चों न दें मोबाइल





जेएस डिग्री कालेज के मनोवैज्ञानिक डा. निखिल दास बताते हैं कि अमूमन अभिभावक बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। यह गलत है। यदि बच्चा रो रहा है या खाना नहीं खा रहा तो उसे मोबाइल देकर चुप कराने की आदत ठीक नहीं है। मौजूदा समय में माता-पिता दोनों नौकरीपेशा हैं तो भी वह बच्चों से दूर रहते हैं। ऐसे में मोबाइल ही बच्चे का साथी बन रहा है। लगातार मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे चिड़चिड़े भी हो रहे हैं। उनका मस्तिष्क पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बताया कि अभिभावकों को चाहिए कि वह बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। उन्हें बाहर खेलने के लिए घर से निकालें। मोबाइल से दूरी बनाना ही उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है।







सालभर पहले भी हुई थी दो बच्चों की मौत





हसनपुर: सालभर पहले भी हसनपुर में इसी प्रकार का मामला सामने आया था। 20 जनवरी 2024 को हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव हथियाखेड़ा निवासी महेश सिंह की 5 वर्षीय बेटी कामिनी की मोबाइल देखते हुए मृत्यु हो गई थी। वहीं मार्च 2025 में अमरोहा के मुहल्ला नई बस्ती में शमीम के 9 साल के बेटे की मौत भी मोबाइल देखने के दौरान हुई थी। स्वजन को वह बिस्तर पर मृत मिला था। जबकि पास में पड़ा मोबाइल चल रहा था।