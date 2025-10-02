अमरोहा में किसान रामपाल की हत्या के दूसरे दिन भी तैनात रहा पुलिस बल, आरोपियों के घरों की तरफ पसरा सन्नाटा
अमरोहा के बावनपुरा गांव में किसान रामपाल की हत्या के बाद तनाव है। गांव में पुलिस बल तैनात है और अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। दशहरा का त्योहार गम में डूबा रहा। पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन गांव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लोग इस घटना से हैरान हैं क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। घायलों का इलाज चल रहा है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। गांव बावनपुरा में किसान रामपाल की हत्या के बाद गांव का माहौल बदला हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस बल तो तैनात ही है साथ ही पुलिस अधिकारी गांव के माहौल की पल-पल की जानकारी ले रहे हैं। घायलों का उपचार चल रहा है तथा मृतक के स्वजन बदहवास हैं। वहीं आरोपितों के घरों में सन्नाटा पसरा है।
रजबपुर के गांव बावनपुरा में मंगलवार रात हुई किसान रामपाल सिंह की हत्या के बाद गांव का माहौल बदला हुआ है। दशहरा का त्योहार भी गांव में खौफ व गम के बीच गुजरा। हालांकि मंगलवार रात से ही गांव में पुलिस बल तैनात है। जोकि गुरुवार को भी रहा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस हर पहलू पर नजर रखे हुए है। उच्चाधिकारी भी गांव के माहौल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं तीनों घायलों का उपचार चल रहा है तथा उनकी हालत में सुधार है।
जहां एक तरफ घायल व मृतकों के स्वजन में दूसरे दिन भी कोहराम मचा रहा वहीं आरोपितों के घरों की तरफ सन्नाटा पसरा है। हालांकि पांचों आरोपित गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। परंतु सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस उनके घरों की रखवाली कर रही है। गांव के लोग भी इस घटना को लेकर हैरत में हैं। उन्हें यकीन ही नही हो रहा कि बच्चों का विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा। क्योंकि आज से पहले इस गांव में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।