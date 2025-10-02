अमरोहा के रामपाल हत्याकांड का पांचवा आरोपी भी जेल भेजा, सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस बल तैनात

अमरोहा के रजबपुर में बच्चों के झगड़े में किसान रामपाल सिंह की हत्या के मामले में फरार पांचवें आरोपी विकास को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में पहले ही चार आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा रजबपुर। बच्चों के विवाद में किसान की पीट कर हत्या करने के मामले में फरार चल रहा पांचवा आरोपित भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जबकि पुलिस इस मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

मंगलवार रात को रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव बावनपुरा माफी में बच्चों के विवाद में किसान रामपाल सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई थी। जबकि इस मामले में रामपाल सिंह के भाई जयप्रकाश, सोमपाल व धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में जयप्रकाश सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित रवि, श्रवण, राहुल, बलवीर और विकास के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी।