    यूपी के इस ज‍िले में SP ने आधी रात में 10 चौकी प्रभारी समेत 13 दारोगाओं का क‍िया तबादला, क‍िसे कहां भेजा?

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    अमरोहा जिले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने 10 चौकी प्रभारियों सहित 13 दारोगाओं का तबादला किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र की दो चौकियों पर नई तैनाती की गई है। अतरासी चौकी से पवन कुमार को कोट चौकी का प्रभारी बनाया गया है जबकि विनोद कुमार राठी को वासुदेव चौकी का प्रभार मिला है। अन्य कई दारोगाओं का भी विभिन्न चौकियों पर स्थानांतरण किया गया है।

    दस चौकी प्रभारी समेत 13 दारोगा के तबादले।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने मंगलवार रात 10 चौकी प्रभारी समेत 13 दारोगा के तबादले किए हैं। जारी सूची में नगर कोतवाली क्षेत्र की दो चौकियों पर भी नई तैनाती की है।

    तबादलों के क्रम में एसपी ने अतरासी चौकी से दारोगा पवन कुमार को नगर की कोट चौकी का प्रभारी बनाया है। जबकि विनोद कुमार राठी को मुनव्वरपुर चौकी से वासुदेव चौकी का प्रभार दिया है। इनके अलावा सोनू कुमार को थाना हसनपुर से अतरासी चौकी, परविन्द्र कुमार को ढवारसी चौकी से कैलसा चौकी और अभिनव मलिक को मुनव्वरपुर चौकी का प्रभारी नियुक्त किया है।

    वहीं दारोगा देशपाल को थाना हसनपुर से मनौटा चौकी, मोहम्मद असलम को थाना नौगावां सादात से ढवारसी चौकी और चांदवीर सिंह को थाना नौगावां सादात से कुमखिया चौकी भेजा गया है। अनिल त्यागी को थाना मंडी धनौरा से डींगरा चौकी की जिम्मेदारी दी गई है।

    उझारी चौकी से सतवीर सिंह को थाना सैदनगली जबकि थाना बछरायूं से किया गया दारोगा विपिन कुमार का स्थानांतरण निरस्त कर दिया है। नगर कोतवाली में तैनात दारोगा सलीम अहमद को एसएसआइ नियुक्त किया है।

