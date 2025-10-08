यूपी के इस जिले में SP ने आधी रात में 10 चौकी प्रभारी समेत 13 दारोगाओं का किया तबादला, किसे कहां भेजा?
अमरोहा जिले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने 10 चौकी प्रभारियों सहित 13 दारोगाओं का तबादला किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र की दो चौकियों पर नई तैनाती की गई है। अतरासी चौकी से पवन कुमार को कोट चौकी का प्रभारी बनाया गया है जबकि विनोद कुमार राठी को वासुदेव चौकी का प्रभार मिला है। अन्य कई दारोगाओं का भी विभिन्न चौकियों पर स्थानांतरण किया गया है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने मंगलवार रात 10 चौकी प्रभारी समेत 13 दारोगा के तबादले किए हैं। जारी सूची में नगर कोतवाली क्षेत्र की दो चौकियों पर भी नई तैनाती की है।
