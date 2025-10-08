जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने मंगलवार रात 10 चौकी प्रभारी समेत 13 दारोगा के तबादले किए हैं। जारी सूची में नगर कोतवाली क्षेत्र की दो चौकियों पर भी नई तैनाती की है।

तबादलों के क्रम में एसपी ने अतरासी चौकी से दारोगा पवन कुमार को नगर की कोट चौकी का प्रभारी बनाया है। जबकि विनोद कुमार राठी को मुनव्वरपुर चौकी से वासुदेव चौकी का प्रभार दिया है। इनके अलावा सोनू कुमार को थाना हसनपुर से अतरासी चौकी, परविन्द्र कुमार को ढवारसी चौकी से कैलसा चौकी और अभिनव मलिक को मुनव्वरपुर चौकी का प्रभारी नियुक्त किया है।