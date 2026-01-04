अमरोहा में इंस्पेक्टर के बेटे ने थार से किया स्टंट, वीडियो वायरल होने पर गाड़ी सीज

Language
    By Asif Ali Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:18 PM (IST)

    अमरोहा के गजरौला में एक इंस्पेक्टर के बेटे ने अपनी थार गाड़ी से फुटपाथ पर स्टंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रव

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। युवाओं में बढ़ रहे थार के क्रेज के साथ ही स्टंट के मामले में भी बढ़ रहे हैं। अब नगर में इंस्पेक्टर के थार सवार बेटे ने स्टंट किया तो वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई।

    वह फुटपाथ पर थार को चलाता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थार को सीज कर दिया है। जबकि आरोपित युवक को थाने बुला कर उससे माफी मंगवाई तथा भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया।

    यह मामला नगर में चौपला से दिल्ली की तरफ जाने वाली सर्विस रोड का है। शनिवार को एक युवक थार लेकर चौपला से निकला।जिस पर पुलिस का स्टीकर लगा था। उसने थार को फुटपाथ पर चढा दिया। एक साइड के दो पहिए फुटपाथ पर तो दूसरी साइड सर्विस रोड पर थी।

    लगभग दो सौ मीटर तक वह तेज गति से थार के ऐसे ही चलाता रहा। किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी। मामला संज्ञान में आने पर गजरौला पुलिस व ट्रैफिक पुलिस सक्रिय हुई तथा नंबर के आधार पर कार को पकड़ लिया।

    यह कार बरेली में तैनात इंस्पेक्टर सतीश यादव के नाम पर है। जबकि कार को उनका बेटा विवेक चला रहा था। सतीश यादव का परिवार गजरौलाकी एमडीए कालोनी में रहता है। विवेक दिल्ली के एक कालेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहा है।

    पुलिस विवेक को थार समेत पकड़ कर थाने ले आई। थाने लाकर थार को सीज कर दिया तथा विवेक से माफीनामा लिखवाने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि कार को सीज कर दिया है।

    हाईवे पर थार से स्टंट करने का एक वीडियो और प्रसारित

    गजरौला में हाईवे पर थार से स्टंट करने का एक और मामला सामने आया है। थार सवार युवक हाईवे पर उसे तेज गति से लहरा कर चला रहे हैं। इसकी वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। टीएसआइ अनुज मलिक ने बताया कि स्टंट करने वाली थार का पता लगाया जा रहा है। वह गजरौला के एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।