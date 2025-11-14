हसनपुर में गंगा किनारे सरकारी भूमि पर कब्जा कर उगाई जा रहीं फसलें, प्रशासन की नाकामी उजागर

संस, जागरण, हसनपुर। तहसील क्षेत्र में मां गंगा की हजारों बीघा रेती की भूमि पर अवैध कब्जा करके दबंग किसान फसलें उगा रहे हैं लेकिन, जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। रबी की फसल की बोआई के समय रेती की भूमि पर अवैध कब्जा करने को लेकर किसानों में तनानती का माहौल रहता है। कई बार बंदूकें भी गरज चुकी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हसनपुर तहसील क्षेत्र में मोहम्मदाबाद से लेकर हरिबाबा धाम तक करीब 45 किमी लंबे एरिया में मां गंगा बह रही है। बरसात के दिनों में गंगा तटबंध तक आ जाती है और बरसात के बाद मां गंगा अपनी रेती छोड़ देती है। हसनपुर तहसील क्षेत्र में करीब तीन हजार बीघा गंगा की रेती की भूमि पर गंगा तटबंध किनारे के गांवों के किसान अवैध कब्जा करके फसलें उगा रहे हैं।

खास बात यह है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा रोकने के लिए प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि अवैध कब्जेदारों को सफेदपोशों का संरक्षण प्राप्त है। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने को कोई कदम भी उठाया जाता है तो सफेदपोश आड़े आ जाते हैं।

इसकी वजह से सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्तमान समय में मां गंगा ने रेती की भूमि को छोड़ दिया है जिसमें पालेज तथा गेहूं की बोआई करने के लिए किसान अवैध कब्जे कर रहे हैं। हालात यह हैं कि जिसकी लाठी में जितना दम होता है वह उतनी की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं।

गत वर्ष प्रधान पति के मार दी गई थी गोली रेती की भूमि के विवाद की रंजिश में गत वर्ष हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा गुर्जर में प्रधान राजेश्वरी देवी के पति वृहम सिंह के गोली मार दी गई थी। जिसमें पति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पति का इलाज कराने में प्रधान का घर तक बिक गया है और दबंगों के डर की वजह से प्रधान अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई हैं। प्रधान अपने परिवार के साथ गजरौला में रह रहीं हैं। प्रधान पति गजरौला की एक फैक्ट्री में मजदूरी करने को विवश है। वहीं, प्रधान के गांव में न रहने की वजह से गांव की जनता प्रधान की मोहर लगवाने तक को परेशान रहती है।