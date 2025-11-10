Language
    यूपी के इस ज‍िले में 30 बीघा जमीन पर हो रही थी चोरी-छ‍िपे प्‍लॉट‍िंग, अधि‍कार‍ियों ने देखते ही चलवा द‍िया बुलडोजर

    By Rahul Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    अमरोहा में जमीन कारोबारियों द्वारा 30 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग का पर्दाफाश हुआ। कारोबारियों ने बाउंड्रीवाल और मिट्टी से ढककर इसे छिपाने की कोशिश की थी। अधिकारियों ने मौके पर बुलडोजर चलाकर पूरी प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी। नियत प्राधिकारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों से लेआउट पास के बिना प्लॉट न खरीदने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जमीन कारोबारी अवैध प्लॉटिंग को छिपा रहे हैं। कोई बाउंड्रीवाल कराकर गेट लगा लेता है तो कोई दीवार को ही मिट्टी से ढक कर ऊंचा कर देता है। ऐसा ही नजारा सोमवार को देखने मिला। यहां अवैध प्लॉटिंग काे बाउंड्री कराकर ढक दिया। दीवार के बगल से ही मिट्टी लगवा दी ताकि, कोई उसको देख न पाए। लेकिन, पुख्ता सूचना होने के बाद अधिकारियों ने सबकुछ देख लिया। मौके पर ही बुलडोजर मंगवाया और 30 बीघा प्लाटिंग को ध्वस्त करवा दिया। जमीन कारोबारी प्लाटिंग के लेआउट से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए।

    सोमवार को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र शैलेश कुमार दुबे ने नायब तहसीलदार रूपक सक्सेना, जेई विनियमित क्षेत्र भानु प्रताप सिंह, लिपिक आशीष कुमार व हल्का लेखपाल को शहर के मुहल्ला इमली वाली मढ़ैया में प्लाटिंग का मुआयना करने और उसको तोड़ने के लिए निर्देशित किया।

    नायब तहसीलदार बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे लेकिन, छोटी-छोटी बाउंड्री और उस पर लिपटी मिट्टी देखकर दंग रह गए। इसके अंदर झांका तो करीब 30 बीघा में प्लाटिंग नजर आई। इसके बाद उन्होंने बुलडोजर से उसको तुड़वाने का कार्य शुरू कर दिया।

    जमीन कारोबारी कोई दस्तावेज लेआउट पास से संबंधित अधिकारियों को नहीं दिखा पाए। पूरी प्लाटिंग ध्वस्त कराकर टीम वापस लौट गई। नियत प्राधिकारी ने बताया कि अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। बगैर लेआउट पास किसी भी कालोनी में लोग भी प्लाट न खरीदें।