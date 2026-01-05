पुलिस की मौजूदगी में खनन अधिकारी से जबरन ट्रैक्टर छुड़ा ले गए खनन माफिया, जोया-अमरोहा रोड पर पलट गई थी ट्रॉली

जागरण संवाददाता, अमरोहा। खनन माफिया की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। मिट्टी लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली का पीछा कर रहे खनन अधिकारी की गाड़ी को देख कर चालक ने ट्रैक्टर दौड़ाया तो वह अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर पहुंचे खनन करने वाले कई लोग पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही खनन अधिकारी से नोकझोंक कर ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। ट्रॉली को पुलिस चौकी पर खड़ा करा दिया है। इस मामले में खनन अधिकार ने खनन करने वाले अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

दरअसल, शनिवार सुबह लगभग 6 बजे जिला खनन अधिकारी केबी सिंह टीम के साथ निरीक्षण के लिए जोया टोल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जोया पुलिस चौकी से करीब 50 मीटर पहले जोया-अमरोहा रोड पर अमरोहा की तरफ से गलत दिशा से आ रही मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को देख कर उन्होंने रोकने का इशारा किया।, लेकिन चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भाग निकला।

खनन अधिकारी ने कार से पीछा किया तो थोड़ी आगे चल कर अनियंत्रित हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर ही पलट गई। जबकि चालक भाग निकला। खनन अधिकारी ने घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही मौके पर पांच-छह लोग पहुंच गए। वह जबरन ट्रैक्टर को ले जाने लगे।

खनन अधिकारी व कर्मियों ने विरोध किया तो आरोपित उनसे भिड़ गए तथा नोकझोंक हुई। इसी दौरान पुलिस जोया चौकी से पुलिस कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। परंतु हैरत की बात तो यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ही आरोपित जबरन पलटी ट्रॉली से ट्रैक्टर को छुड़ा कर ले गए।

बाद में खनन अधिकारी ने ट्रॉली को जोया पुलिस चौकी पर खड़ा करा दिया है। प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह ने बताया कि इस मामले में जिला खनन अधिकारी की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा अवैध खनन करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।