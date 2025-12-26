संवाद सूत्र, हसनपुर। नगर के मोहल्ला राजपूत कॉलोनी में बाथरूम में स्नान करते समय गीजर की गैस से दम घुटने से मह‍िला टीचर की मौत हो गई। वह अपने ही प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक थीं। मूलरूप से सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव देहरा मिलक निवासी स्वर्गीय नरेंद्र चौहान का परिवार हसनपुर के मुहल्ला राजपूत कालोनी में रहता है। उनकी करीब 22 वर्षीय बेटी शिवांशी चौहान अपने गांव में स्थित खुद के ही डीपीएस स्कूल में शिक्षक थी। शुक्रवार सुबह विद्यालय जाने के लिए वह तैयार हो रही थी।

बताया जा रहा है कि गैस गीजर से उन्होंने नहाने के लिए पानी गर्म किया था। इसके बाद वह बाथरूम में स्नान करने लगी। बाथरूम में वेंटिलेटर लगा हुआ नहीं होने की वजह से दम घुटने से वह बेहोश हो गई। पता लगने पर स्वजन आनन-फानन में अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सक ने देखकर मृत घोषित कर दिया।

जवान बेटी की मृत्यु से परिवार में चीत्कार मच गया। मृतक महिला शिक्षक अभी अविवाहित थीं। वह सरकारी टीचर बनने के लिए प्रयासरत थीं। कुछ समय पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तीन बहन एक भाई में वह बड़ी थीं। बड़ी बहन की मृत्यु से छोटी बहनों और भाई का रोते हुए बुरा हाल है। उधर, शिक्षक की मृत्यु से विद्यालय में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह का कहना है कि शिक्षक की मृत्यु के संबंध में थाने पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।