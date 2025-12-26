Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    महि‍ला टीचर ने गीजर से गर्म कि‍या पानी, बाथरूम में नहाते-नहाते हुए कुछ ऐसा... मच गई चीख-पुकार

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:51 PM (IST)

    अमरोहा में बाथरूम में स्नान करते समय गीजर की गैस से दम घुटने से मृत्यु हो गई। वह अपने ही प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक थीं। ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, हसनपुर। नगर के मोहल्ला राजपूत कॉलोनी में बाथरूम में स्नान करते समय गीजर की गैस से दम घुटने से मह‍िला टीचर की मौत हो गई। वह अपने ही प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक थीं।

    मूलरूप से सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव देहरा मिलक निवासी स्वर्गीय नरेंद्र चौहान का परिवार हसनपुर के मुहल्ला राजपूत कालोनी में रहता है। उनकी करीब 22 वर्षीय बेटी शिवांशी चौहान अपने गांव में स्थित खुद के ही डीपीएस स्कूल में शिक्षक थी। शुक्रवार सुबह विद्यालय जाने के लिए वह तैयार हो रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है कि गैस गीजर से उन्होंने नहाने के लिए पानी गर्म किया था। इसके बाद वह बाथरूम में स्नान करने लगी। बाथरूम में वेंटिलेटर लगा हुआ नहीं होने की वजह से दम घुटने से वह बेहोश हो गई। पता लगने पर स्वजन आनन-फानन में अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सक ने देखकर मृत घोषित कर दिया।

    जवान बेटी की मृत्यु से परिवार में चीत्कार मच गया। मृतक महिला शिक्षक अभी अविवाहित थीं। वह सरकारी टीचर बनने के लिए प्रयासरत थीं। कुछ समय पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तीन बहन एक भाई में वह बड़ी थीं। बड़ी बहन की मृत्यु से छोटी बहनों और भाई का रोते हुए बुरा हाल है। उधर, शिक्षक की मृत्यु से विद्यालय में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह का कहना है कि शिक्षक की मृत्यु के संबंध में थाने पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।


    घर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव



    हसनपुर : नगर से सटे गांव में 23 वर्षीय युवक का शव फंदे पर लटका मिलने से परिवार में चीत्कार मच गया। घरेलू कलह में युवक के आत्महत्या किए जाने की चर्चा है। परिवार के लोगों ने बगैर किसी कानूनी कार्रवाई किए शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव में शुक्रवार को शाम के समय युवक की मृत्यु होने से मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आत्महत्या मानकर परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह का कहना है कि युवक की मृत्यु के संबंध में थाने पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।