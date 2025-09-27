IIT kanpur में शिक्षकों ने ली ट्रेनिंग, अब यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चे सीख सकेंगे कोडिंग और AI

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक कंप्यूटर तकनीकी में भी दक्ष होंगे। प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों में गजरौला क्षेत्र के गांव चौबारा स्थित कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक गीता वर्मा अमरोहा के यूपीएस नगली शेख के शिक्षक मोहित शरण गंगेश्वरी के यूपीएस ज़ेब्रा से शिक्षक अभिषेक कुमार हसनपुर के कंपोजिट स्कूल तराना हाजीपुर से अतुल कुमार और जोया के कंपोजिट स्कूल गफ्फरपुर के राजदीप सिंह शामिल रहे।

जागरण संवाददाता, गजरौला। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक कंप्यूटर तकनीकी में भी दक्ष होंगे। क्योंकि आईआईटी कानपुर में शुरू हुए कंप्यूटर प्रशिक्षण में तृतीय चरण में जिले से पांच शिक्षकों ने प्रतिभाग किया है। प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों में गजरौला क्षेत्र के गांव चौबारा स्थित कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक गीता वर्मा, अमरोहा के यूपीएस नगली शेख के शिक्षक मोहित शरण, गंगेश्वरी के यूपीएस ज़ेब्रा से शिक्षक अभिषेक कुमार, हसनपुर के कंपोजिट स्कूल तराना हाजीपुर से अतुल कुमार और जोया के कंपोजिट स्कूल गफ्फरपुर के राजदीप सिंह शामिल रहे।

प्रशिक्षण पाने के बाद अब ये शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी आधुनिक तकनीक से बच्चों को भी प्रशिक्षित करेंगे। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता कोडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर पढ़ाई को शामिल किया गया है।

इसका मकसद बच्चों को भविष्य की जरूरत की अनुरूप तैयार करना है, इसी क्रम में एनसीईआरटी की ओर से उच्च प्राथमिक में कंपोजिट विद्यालय के शिक्षकों को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षण 22 सितंबर से 26 सितंबर तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी कानपुर के आईसीटी के विशाल कंप्यूटर लैब में चला।