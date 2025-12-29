Language
    सरकार दे रही किसानों को मुफ्त उड़द मूंग बीज: 20 जनवरी तक करें बुकिंग, दलहनी फसलों की करें बुवाई

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    सरकार किसानों की आय बढ़ाने और सहफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए अमरोहा में उड़द व मूंग के मुफ्त बीज उपलब्ध करा रही है। किसान 20 जनवरी तक कृषि दर्शन-2 ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सहफसली खेती को बढ़ावा दे रही है। किसान गन्ना के साथ दलहनी फसल उड़द व मूंग की बोआई भी कर सकते हैं। सरकार उनको मुफ्त बीज उपलब्ध कराएगी। इसके लिए पोर्टल पर बुकिंग का कार्य शुरू हो गया है। आगामी 20 जनवरी तक किसान उड़द व मूंग की निश्शुल्क किट के लिए बुकिंग करा सकते हैं।

    निश्शुल्क बीज को कृषि दर्शन-2 पोर्टल पर उड़द व मूंग के बीज की करें बुकिंग

    जनपद में करीब 97 हजार हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती होती है। जिसकी वजह से जिले को गन्ना बेल्ट के नाम से भी पहचाना जाता है। किसानों के लिए यह परंपरागत खेती बन चुकी है। दलहन का रकबा करीब चार हजार हेक्टेयर है। यह भी हसनपुर व मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र में अधिक है।

    डीएओ बोले- 20 जनवरी तक ही खुला है पोर्टल, इस समय चल रहा बुकिंग कार्य

    परंपरागत खेती से किसान उतना मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं जितना कि सहफसली से कमा रहे हैं। इसलिए सरकार भी उस पर जोर दे रही है। गन्ने के साथ सहफसली खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। आगामी मार्च-अप्रैल माह में गन्ना की बोआई का कार्य होगा। इसके लिए सरकार भी किसानों को दलहनी खेती के लिए मुफ्त बीज दे रही है।




    किसान गन्ने के साथ सहफसली खेती के रूप में उड़द व मूंग की बोआई कर सकते हैं। निश्शुल्क बीज के लिए बुकिंग करानी होगी। इसके लिए पोर्टल खुला हुआ है। 20 जनवरी तक ही बुकिंग होगी और उसके बाद बीज किट वितरित की जाएगी। मनोज तोमर, जिला कृषि अधिकारी