गजरौला पालिका बोर्ड की बैठक में महिला सभासद ने पूर्व विधायक की पकड़ी कॉलर, सभासदों की हुई पिटाई

गजरौला नगर पालिका बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। कार्रवाई रजिस्टर में प्रस्ताव दर्ज करने को लेकर विवाद बढ़ गया। पूर्व विधायक हरपाल सिंह के साथ महिला सभासद ने अभद्रता की और मारपीट का आरोप लगाया। एक युवक ने सभासद कपिल चौधरी के साथ मारपीट की। सुल्ताननगर के सभासद डा. अरकान को भी सभासद पतियों ने पीटा। दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है।

जागरण संवाददाता, गजरौला । नगर पालिका बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक खत्म करने की घोषणा के बाद पालिका अध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी को लेने के लिए पहुंचे पूर्व विधायक एवं स्वच्छता प्रेरक हरपाल सिंह के साथ महिला सभासद ने अभद्रता करते हुए गिरेबान पकड़ लिया।

आरोप है कि उनके साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयाेग किया और कपड़े भी फांड़ दिए। फिर एक युवक ने सभागार कक्ष में घुसकर सभासद कपिल चौधरी उर्फ भानु के साथ मारपीट की। यहां पर हंगामे बाद थाने जाते समय मुहल्ला सुल्ताननगर के सभासद डा. अरकान को भी कुछ सभासद पतियों ने घेरकर पीट दिया। मामले की तहरीर दोनों पक्षों ने थाने में दी है।

गुरुवार को नगर पालिका के सभागार में बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ। शुरुआत से ही बैठक का माहौल गरमाने लगा। पहले सभासदों ने बोर्ड के सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। फिर सभासद द्वारा छह बिदुंओं का एक प्रस्ताव ईओ को सौंपा गया इस प्रस्ताव को कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए सभासद अड़े हुए थे।

महिला सभासदों ने आरोप क्या लगाए आरोप इसी बीच पालिका अध्यक्ष ने बैठक का समय पूरा होने की बात करते हुए खत्म कर दी। फिर पत्नी पालिका अध्यक्ष को लेने के लिए पूर्व विधायक एवं स्वच्छता प्रेरक हरपाल सिंह पहुंच गए। उनके पहुंचाने के बाद माहौल फिर बिगड़ गया। महिला सभासदों ने आरोप लगाया कि जब उनके पति बैठक में नहीं आए तो फिर पालिका अध्यक्ष के पति क्याें आए? इस पर ईओ ने कहा कि वह पालिका अध्यक्ष को लेने के लिए पहुंचे है। इसके बाद विवाद और बढ़ गया।

धक्का-मुक्की के बाद वार्ड-21 की महिला सभासद अंशू चौधरी ने पूर्व विधायक का गिरेबान पकड़ लिया। खींचतान में उनके कपड़े फट गए। फिर अध्यक्ष राजेन्द्री उर्फ उमा देवी भी महिला सदस्यों उलझ गईं। इसी बीच अध्यक्ष पक्ष की तरफ से एक युवक ने भानपुर के सभासद कपिल चौधरी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। बैठक स्थापित हुई और हंगामा होने पर पुलिस ने बीच बचाव कराया।

सभासद पतियों ने की मारपीट बैठक खत्म होने के बाद आ रहे मुहल्ला सुल्तान नगर के सभासद डा. अरकान के साथ भी अवंतिका पार्क के पास कुछ अन्य सभासद पतियों ने मारपीट कर दी। इसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी काम छोड़कर थाने में पहुंच गए। दोनों पक्षों की तरफ से थाने में एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई है। उधर, थाने में पूर्व विधायक हरपाल सिंह की हालत भी बिगड़ गई। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया।