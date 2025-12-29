Gold Silver Price Hike: सोना-चांदी की कीमतों ने छुआ आसमान, अमरोहा के सराफा बाजार से ग्राहकों ने बनाई दूरी

संवाद सहयोगी, जागरण, मंडी धनौरा। सोने व चांदी की कीमत लगातार नए रिकार्ड बना रही है। सोना अब एक लाख 44 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है, वहीं चांदी भी ढाई लाख रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रही है। कीमती धातुओं के दामों में आई इस बेतहाशा तेजी का सीधा असर सराफा बाजार पर पड़ रहा है। महंगाई के चलते आम ग्राहक बाजार से दूरी बना रहा है और केवल अत्यंत जरूरत होने पर ही खरीदारी के लिए पहुंच रहा है।

निवेशकों की पहली पसंद बना सोना-चांदी, बाजार में बिक्री हुई प्रभावित कीमती धातुओं के भाव इन दिनों चरम पर चल रहे हैं। लगातार बढ़ रही कीमतों से ग्राहकों ने बाजार से दूरी बना रखी है। शादी-विवाह के सीजन में भी आभूषणों की बिक्री सीमित रह गई है। लोग भारी गहनों की बजाय हल्के वजन के आभूषणों की ओर रुख कर रहे हैं या फिर केवल देखने तक ही सीमित हैं। कई ग्राहक तो कीमत सुनते ही खरीदारी का मन बदल दे रहे हैं। मध्यम वर्ग पर बढ़ती महंगाई का दबाव साफ नजर आ रहा है, जिससे सराफा कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।

कीमती धातुओं की बढ़ती कीमत से ग्राहक परेशाान कारोबारियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर मांग कमजोर होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय कारणों से सोने-चांदी के भाव ऊंचे बने हुए हैं। निवेशकों द्वारा सोने व चांदी में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और अमेरिका की टैरिफ से जुड़ी नीतियों का असर भी कीमती धातुओं की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर सोना-चांदी पसंद किए जाने से इनके दाम और बढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति स्थिर नहीं होने तक कीमतों में राहत मिलने की संभावना कम जताई जा रही है। आगामी दिनों में कीमती धातुओं के और तेज होने की आशंका भी बनी हुई है।