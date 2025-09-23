5 घंटे तक लोगों की सांसों पर संकट... बेस्ट क्रॉप कंपनी की जहरीली गैस रिसने से मचा हड़कंप, सरकारी अमला दौड़ा

बेस्ट क्रॉप कंपनी से गैस रिसाव के कारण पांच घंटों तक लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। अल्लीपुर में कई लोगों की तबियत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही एडीएम एसडीएम और तहसीलदार समेत सरकारी अमला मौके पर पहुंचा। प्रदूषण नियंत्रण विभाग को सूचित किया गया है और आज टीम कंपनी का निरीक्षण करेगी। एसडीएम ने बताया कि रात एक बजे के करीब स्थिति पर काबू पा लिया गया था।

जागरण संवाददाता, गजरौला/अमरोहा। मंडी धनौरा मार्ग पर स्थित बेस्ट क्रॉप कंपनी से हुए प्रदूषण गैस के हिसाब से शहर के लोगों को पांच घंटे तक मुसीबत का सामना करना पड़ा। आंखों में जलन के साथ सांसों पर भी संकट बना रहा। इतना ही नहीं मुहल्ला अल्लीपुर में कई लोगों की तबीयत बिगड़ी भी है। शहर का माहौल बिगड़ने की सूचना पर सरकारी अमला भी दौड़ पड़ा। उन्होंने गैस प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया।

पांच घंटों तक सांसों पर संकट, अल्लीपुर में बिगड़ी लोगों की तबीयत बता दें कि सोमवार की रात करीब 8:30 बजे एग्रीकल्चर की दवा बनाने वाली बेस्ट क्रॉप कंपनी के वेयरहाउस में रखे केमिकल से गैस का रिसाव हुआ। जिससे पूरे शहर में प्रदूषित धुंध छा गई। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग का ऐसा नजारा हुआ कि जैसे सर्दियों के सीजन में कोहरा छा गया हो। मोहल्ला अल्लीपुर के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने हंगामा करते हुए औद्योगिक इकाइयों पर जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।

एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ईओ सहित सरकारी अमला भी दौड़ा यहां के रहने वाले समरपाल सैनी, बीना देवी, शारदा देवी, सरोज, सरोज देवी, कस्तूरी देवी, जमा देवी, रवि सेनी, विपिन कुमार आदि को सांस लेने में दिक्कत हुई और तबियत बिगड़ गई। मुहल्ला नाइपुरा के सभासद पति फुरकान अली व सभासद चरण सिंह भी कंपनी के गेट पर पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया।