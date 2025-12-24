कोहरे और सर्द हवाओं ने बढ़ा दी लोगों की मुसीबत, दिन में धूप खिली तो मिली सर्दी से राहत

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद में घने कोहरे के बीच गलन भरी सर्दी लोगों को सता रही है। घने कोहरा ने वाहन चालकों को परेशान कर दिया। सुबह के समय वातावरण में घना कोहरा छाया रहा। जिसके चलते वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह के 10 बजते ही धूप निकल आई, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिल गई।



बुधवार की सुबह कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमती रही। सुबह अपनी ड्यूटी पर निकले कामकाजी लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से वातावरण में दृश्यता काफी कम हो गई। जिसके चलते हाईवे सहित विभिन्न सड़कों पर गुजर रहे वाहनों की रफ्तार थमती रही।