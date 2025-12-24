कोहरे और सर्द हवाओं ने बढ़ा दी लोगों की मुसीबत, दिन में धूप खिली तो मिली सर्दी से राहत
अमरोहा में कोहरे और सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि, दिन में धूप खिलने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली। शीतलहर के कारण तापमान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद में घने कोहरे के बीच गलन भरी सर्दी लोगों को सता रही है। घने कोहरा ने वाहन चालकों को परेशान कर दिया। सुबह के समय वातावरण में घना कोहरा छाया रहा। जिसके चलते वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह के 10 बजते ही धूप निकल आई, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिल गई।
बुधवार की सुबह कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमती रही। सुबह अपनी ड्यूटी पर निकले कामकाजी लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से वातावरण में दृश्यता काफी कम हो गई। जिसके चलते हाईवे सहित विभिन्न सड़कों पर गुजर रहे वाहनों की रफ्तार थमती रही।
वाहन चालक दुर्घटना से बचने के लिए दिन में भी अपने वाहनों की लाइट जलाकर सफर करते रहे। सुबह 10 बजे धूप निकलने पर कोहरा कम होता गया। तब कहीं जाकर वाहन चालकों को राहत मिल सकी। वहीं दूसरी ओर सुबह से ही वातावरण में गलन काफी बढ़ गई।
गलन भरी सर्दी का अहसास बढ़ जाने पर बच्चों और बुजुर्ग लोगों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ गया। धूप निकलने के बाद ही लोगों को गलन भरी सर्दी से राहत मिल सकी। आज का तापमान कल के सापेक्ष घट कर 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।