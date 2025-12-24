Language
    कोहरे और सर्द हवाओं ने बढ़ा दी लोगों की मुसीबत, दिन में धूप खिली तो मिली सर्दी से राहत

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    अमरोहा में कोहरे और सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि, दिन में धूप खिलने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली। शीतलहर के कारण तापमान

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद में घने कोहरे के बीच गलन भरी सर्दी लोगों को सता रही है। घने कोहरा ने वाहन चालकों को परेशान कर दिया। सुबह के समय वातावरण में घना कोहरा छाया रहा। जिसके चलते वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह के 10 बजते ही धूप निकल आई, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिल गई।

    बुधवार की सुबह कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमती रही। सुबह अपनी ड्यूटी पर निकले कामकाजी लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से वातावरण में दृश्यता काफी कम हो गई। जिसके चलते हाईवे सहित विभिन्न सड़कों पर गुजर रहे वाहनों की रफ्तार थमती रही।

    वाहन चालक दुर्घटना से बचने के लिए दिन में भी अपने वाहनों की लाइट जलाकर सफर करते रहे। सुबह 10 बजे धूप निकलने पर कोहरा कम होता गया। तब कहीं जाकर वाहन चालकों को राहत मिल सकी। वहीं दूसरी ओर सुबह से ही वातावरण में गलन काफी बढ़ गई।

    गलन भरी सर्दी का अहसास बढ़ जाने पर बच्चों और बुजुर्ग लोगों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ गया। धूप निकलने के बाद ही लोगों को गलन भरी सर्दी से राहत मिल सकी। आज का तापमान कल के सापेक्ष घट कर 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा।