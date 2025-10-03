Language
    सावधान! यूपी के इस जिले में काले रंग के आवारा कुत्ते ने एक घंटे में 14 लोग किए लहूलुहान, दिन निकलते ही मचाया आतंक

    By Asif Ali Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:11 PM (IST)

    हसनपुर में एक आवारा कुत्ते ने शुक्रवार सुबह आतंक मचाया जिससे 14 लोग घायल हो गए। कुत्ते ने रहड़ा अड्डा इलाके में घूमते हुए राहगीरों को काटा जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया जिनमें से तीन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों में कुत्ते के आतंक को लेकर भय का माहौल है।

    हसनपुर में आवारा कुत्ते का हमला, 14 को नोच कर जख्मी किया

    जागरण संवाददाता, हसनपुर। शुक्रवार को दिन निकलते ही नगर में आवारा कुत्ते ने आतंक मचा दिया। करीब एक घंटे के अंतराल में 14 लोगों को काटकर घायल कर दिया। जिससे लोग भयभीत हो गए। घायलों का उपचार सरकारी अस्पताल में कराया गया। जबकि तीन घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    मामला नगर के रहरा अड्डा का है। काले रंग के एक आवारा कुत्ते ने शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे घर के बाहर घूम रहे प्रतीक कुमार की टांग में काट लिया। इससे कुछ दूर आगे चलकर एक चिकित्सक से पत्नी के साथ दवाई लेकर पैदल चल रहे संतोष चौहान की टांग में काट लिया। कनैटा रोड पर घूम रहे फैज आलम पर हमला कर दिया।

    इसके बाद कुत्तों ने गंगाशरण 50 वर्ष निवासी फूलपुर, वकील अहमद 18 मुहल्ला कनैटा रोड, तनवी 16 वर्ष, जयवीर 50, रुखसाना 40, संतोष चौहान 50, नीरज 25, शशि 30, अनीस 50, शिवा 25, रिंकू छह, अनुराधा 42 वर्ष पर हमलाकर नोचकर घायल कर दिया।

    एक के बाद एक करके 14 लोगों के कुत्ते के काटने की सूचना से मुहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने लाठी ठंडा लेकर कुत्ते का पीछा किया। परंतु वह बागों की तरफ भाग गया। स्वजन घायलों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया।

    प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने संतोष चौहान, नीरज और प्रतीक को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बाकी घायलों के एंटी रेबीज के इंजेक्शन एवं जरूरी दवाई देकर घर भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि करीब 15 दिन पहले भी नगर के मुहल्ला कंकर वाला कुआं में एक कुत्ते ने तीन लोगों को काटकर बुरी तरह घायल कर दिया था।

    कुत्तों के आतंक से हसनपुर के लोग भयभीत हो रहे हैं। परंतु, जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। चिकित्सा अधीक्षक डा. धुर्वेंद्र सिंह ने बताया कि कुत्ते के कटे हुए 14 लोग आए थे। सभी के एंटी रेबीज लगाकर जरूरी उपचार किया गया है। तीन लोगों के गंभीर घाव होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।