    यूपी के इस ज‍िले में जर्जर सड़कों को मिलेगा नया रूप, 75 लाख रुपये से होंगे विकास कार्य

    By Saurav Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:28 PM (IST)

    मंडी धनौरा में जर्जर सड़कों को नया रूप देने के लिए नगर पालिका 75 लाख रुपये के विकास कार्य करेगी। विभिन्न वार्डों में सीसी सड़क इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से शहर में आवागमन सुगम होगा जलभराव की समस्या कम होगी और विकास को गति मिलेगी। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्यों की निगरानी की जाएगी।

    जर्जर सड़कों को मिलेगा नया रूप, 75 लाख से होंगे विकास कार्य।

    संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। नगर के लंबे समय से उपेक्षित सड़क और नाली निर्माण कार्यों को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। नगर पालिका ने शहर के विकास को गति देने के लिए कई वार्डों में सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे दी है। इन कार्यों पर लगभग 75 लाख रुपये की लागत आएगी। इनमें से 53 लाख रुपये के टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 22 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि से सड़कें बनाई जा रही है।

    शहर में विकास तेजी के साथ दौड़ रहा है। मौहल्ला महादेव में चांदपुर रोड से प्रभात त्यागी के मकान तक और प्रभात त्यागी से नरेंद्र कटारिया के मकान तक सीसी सड़क और नाली निर्माण होगा। इसी प्रकार सुभाषनगर वार्ड संख्या तीन में विनोद के मकान से हरचरन के मकान तक, महादेव वार्ड संख्या 25 में अंशुल अग्रवाल से रूतेश के मकान तक, चामुंडा वार्ड संख्या 24 में जतिन से इरशाद के मकान तक व वार्ड संख्या-20 में ओमी पंसारी से बाईपास रोड तक सीसी सड़क व नाली का निर्माण कराया जाएगा।

    गांधी नगर वार्ड संख्या छह में राकेश के मकान से होशियार के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क और नाली बनाई जाएगी। वहीं, कटरा मुहल्ले में जामा मस्जिद के सामने पुलिया निर्माण कार्य भी शामिल है जो, बरसात में जलभराव की समस्या को कम करेगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि सभी कार्यों की निगरानी की जाएगी ताकि गुणवत्ता में कोई कमी न रहे। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बनने से शहर में आवागमन सुगम होगा, जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी व समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

