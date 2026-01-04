होली पार्क, अहिंसा स्तंभ और गोलघर तिराहा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर संवरेंगे, 50 लाख रुपये से होगा मंडी धनौरा में विकास
मंडी धनौरा नगर पालिका शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है। 50 लाख रुपये की लागत से होली पार्क, अहिंसा स्तंभ और गोलघर तिराहे ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण•मंडी धनौरा। नगर पालिका अब शहर को स्मार्ट सिटी जैसी पहचान देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में नगर पालिका द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों व मुख्य बाजार स्थित दो बड़े फाटकों के सुंदरीकरण की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
होली पार्क, अहिंसा स्तंभ व गोलघर तिराहा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर संवरेंगे
योजना के तहत होली पार्क चौराहा, रामलीला मैदान के सामने स्थित अहिंसा स्तंभ चौराहा, गोलघर तिराहे को आधुनिक व आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा। इन स्थलों पर बेहतर लाइटिंग व्यवस्था, सौंदर्यीकरण कार्य, हरियाली व सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए चौराहों को व्यवस्थित किया जाएगा।
बिजनौर स्टेट हाईवे से गुजरने वाले लोगों को एक नई और अनूठी झलक देखने को मिलेगी
नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर स्टेट हाईवे से गुजरने वाले लोगों को अब शहर की एक नई और अनूठी झलक देखने को मिलेगी। शहर में प्रवेश करते ही चमचमाते सजे-धजे चौराहे लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके लिए आर्किटेक्ट द्वारा विशेष डिजाइन तैयार कर लिया गया है, जिसे आधार बनाकर निर्माण कराया जाएगा।
उधर दक्षिणी व उत्तरी फाटक का भी सुंदरीकरण कार्य कराया जाएगा। नगर पालिका का कहना है कि सुंदरीकरण से शहर की पहचान मजबूत होगी व स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले राहगीरों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
शहर को स्वच्छ, सुंदर व आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना है। सुंदरीकरण कार्य से न सिर्फ शहर की पहचान बदलेगी, बल्कि लोगों को बेहतर सार्वजनिक स्थल भी मिलेंगे। बिजनौर स्टेट हाईवे से गुजरने वालों को अब शहर की एक अलग और आकर्षक छवि दिखाई देगी। प्रवीण अग्रवाल नगर पालिकाध्यक्ष
