नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक साक्षात्कार के लिए बिजनौर की किशोरी को अमरोहा ले आया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर छोड़ कर भाग गया। बाद में मदद के नाम पर दूसरे युवक ने भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक साक्षात्कार के लिए बिजनौर की किशोरी को अमरोहा ले आया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर छोड़ कर भाग गया। बाद में मदद के नाम पर दूसरे युवक ने भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, दूसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र में बिजनौर रोड का है। बिजनौर के थाना कोतवाली के एक मुहल्ला निवासी किशोरी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। किशोरी की मुलाकात ने नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव बाकीपुर निवासी सोनू से हुई थी। आरोप है सोनू ने किशोरी को एक निजी अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा दिया।

21 सितंबर को वह किशोरी को बिजनौर से मंडी धनौरा ले आया। फिर साक्षात्कार दिलाने के बहाने अमरोहा लाया। नगर कोतवाली क्षेत्र में बिजनौर रोड पर अटल चौक के पास संचालित एक होम्योपैथिक क्लीनिक के ऊपर बने कमरे में ले गया। किशोरी ने जब सवाल किया तो उसने कहा कि तुम्हारी नौकरी यहीं लगनी है। इसके बाद सोनू ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।