    नौकरी दिलाने का झांसा देकर बिजनौर की किशोरी से दुष्कर्म, दूसरे युवक ने भी की हैवान‍ियत; एक गिरफ्तार

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:19 PM (IST)

    नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक साक्षात्कार के लिए बिजनौर की किशोरी को अमरोहा ले आया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर छोड़ कर भाग गया। बाद में मदद के नाम पर दूसरे युवक ने भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    नौकरी दिलाने का झांसा देकर बिजनौर की किशोरी संग दुष्कर्म।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक साक्षात्कार के लिए बिजनौर की किशोरी को अमरोहा ले आया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर छोड़ कर भाग गया। बाद में मदद के नाम पर दूसरे युवक ने भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    वहीं, दूसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र में बिजनौर रोड का है। बिजनौर के थाना कोतवाली के एक मुहल्ला निवासी किशोरी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। किशोरी की मुलाकात ने नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव बाकीपुर निवासी सोनू से हुई थी। आरोप है सोनू ने किशोरी को एक निजी अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा दिया।

    21 सितंबर को वह किशोरी को बिजनौर से मंडी धनौरा ले आया। फिर साक्षात्कार दिलाने के बहाने अमरोहा लाया। नगर कोतवाली क्षेत्र में बिजनौर रोड पर अटल चौक के पास संचालित एक होम्योपैथिक क्लीनिक के ऊपर बने कमरे में ले गया। किशोरी ने जब सवाल किया तो उसने कहा कि तुम्हारी नौकरी यहीं लगनी है। इसके बाद सोनू ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।

    घटना को अंजाम देकर आरोपित सोनू वहां से फरार हो गया। बाद में सोनू का एक दोस्त वहां पहुंचा तथा किशोरी की मदद करने का झांसा दिया। भरोसे में लेकर उसने भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया तथा फिर बिजनौर भेज दिया। पीड़िता ने घर जाकर चाचा को घटना की जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि इस मामले में सोनू व अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जल्द दूसरे आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।