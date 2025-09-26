Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेस्ट क्रॉप कंपनी के दस प्लांट किए बंद, कच्चे माल को किया सील, एसडीएम ने बंद करवाई बिजली-पानी

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:43 PM (IST)

    अमरोहा में प्रदूषण फैलाने और नियमों का उल्लंघन करने पर बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दस प्लांट बंद कर दिए गए हैं। एसडीएम ने कंपनी के कच्चे माल को सील कर दिया है और बिजली-पानी की आपूर्ति बंद करवा दी है। पूर्व में भी गैस रिसाव की घटनाओं को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बेस्ट क्रॉप कंपनी के दस प्लांट किए बंद, कच्चे माल को किया सील, एसडीएम ने बंद करवाई बिजली-पानी

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रदूषण फैलाने और नियमों की अनदेखी करने पर गजरौला की बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दस प्लांट बंद कर दिए गए हैं। बाकी आठ प्लांटों पर रविवार तक सील लगेगी। क्योंकि उन प्लांटों में अभी काम चल रहा है। बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि 22 सितंबर की रात को एग्रीकल्चर की दवा बनाने वाली बेस्ट क्रॉप कंपनी के वेयरहाउस में रखे केमिकल का रिसाव हो गया, जिसके बाद धुएं उठने लगा और पूरे शहर में प्रदूषित धुंध छा गई थी।

    दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग का ऐसा नजारा हुआ कि जैसे सर्दियों के सीजन में कोहरा छा गया हो। मुहल्ला अल्लीपुर के लोगों की तबियत भी बिगड़ी थी। करीब पांच घंटे रेस्क्यू के बाद स्थिति पर नियंत्रण किया गया था। 

    एडीएम गरिमा सिंह, एसडीएम विभा श्रीवास्तव, सीओ अंजली कटारिया, तहसीलदार मूसाराम थारू, एफएसओ कमलेश मिश्रा, ईओ ललित कुमार आर्या ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया था। 

    फिर अगले दिन 23 सितंबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तीन सदस्य टीम ने कंपनी में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए कंपनी को नोटिस भी जारी किया था। उधर, नगर पालिका परिषद व तहसील प्रशासन की तरफ से भी प्रदूषण नियंत्रण विभाग को पत्र लिखा गया था। 

    इस क्रम में अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कंपनी के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। उस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मुख्य पर्यावरण अधिकारी राम गोपाल ने कंपनी को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। 

    उन्होंने कहा कि कंपनी नियमों का पालन नहीं कर रही है। पूर्व में भी गैस रिसाव की घटनाएं हो चुकी हैं। इससे भविष्य में भी खतरा है। इस आदेश का पालन करने के लिए गुरुवार की रात को क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी उमेश शुक्ला, एसडीएम विभा श्रीवास्तव, बिजली विभाग की टीम व पुलिस एकत्र होकर कंपनी में पहुंच गए। 

    एसडीएम ने बताया कि कंपनी के 10 प्लांट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। कच्चे माल को भी सील किया गया है। बाकी आठ प्लांट अभी चल रहे हैं। क्योंकि उनमें गैस का काम चल रहा है एकदम बंद नहीं किया जा सकता, उन्हें रविवार तक बंद करवा दिया जाएगा।