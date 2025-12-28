Language
    हसनपुर-अलीगढ़ मार्ग पर कोहरे में हादसा: बीए फाइनल के छात्र की मौत, माता-पिता की कुछ समय पहले हुई थी मृत्यु

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:34 AM (IST)

    हसनपुर-अलीगढ़ मार्ग पर दौरारा गांव के पास कोहरे में एक गन्ना लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बीए फाइनल के छात्र प्रशांत कुमार (21) की मृत्यु हो ...और पढ़ें

    मृतक का फाइल फोटो।

    राशिद चौधरी, हसनपुर। हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर दौरारा गांव में कोहरे में गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बीए फाइनल के छात्र की मृत्यु हो गई। जवान बेटे की मृत्यु से परिवार में चीत्कार मचा है।

    बीए फाइनल के छात्र की सड़क हादसे में मृत्यु

    थाना एवं गांव रहरा निवासी राजेश सिंह के 21 वर्षीय पुत्र प्रशांत कुमार शनिवार शाम बाइक से हसनपुर गए थे। वापस घर लौटते समय जब वह दौरारा गांव के पास विपरीत दिशा से आए करने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया।

    हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर दौरारा गांव में हुआ हादसा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा।

    सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पहचान कराने के बाद पोस्टमार्टम को भेज दिया है। चार भाइयों में छोटे प्रशांत कुमार राजकीय महाविद्यालय रहरा से बीए फाइनल की पढ़ाई कर रहे थे। माता-पिता की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी।

    थाना प्रभारी अतवीर सिंह चौहान ने बताया कि सड़क हादसे में छात्र की मृत्यु हुई है। ट्रैक्टर चालक का पता लगाया जा रहा है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।