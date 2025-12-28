हसनपुर-अलीगढ़ मार्ग पर कोहरे में हादसा: बीए फाइनल के छात्र की मौत, माता-पिता की कुछ समय पहले हुई थी मृत्यु

राशिद चौधरी, हसनपुर। हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर दौरारा गांव में कोहरे में गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बीए फाइनल के छात्र की मृत्यु हो गई। जवान बेटे की मृत्यु से परिवार में चीत्कार मचा है।

बीए फाइनल के छात्र की सड़क हादसे में मृत्यु

थाना एवं गांव रहरा निवासी राजेश सिंह के 21 वर्षीय पुत्र प्रशांत कुमार शनिवार शाम बाइक से हसनपुर गए थे। वापस घर लौटते समय जब वह दौरारा गांव के पास विपरीत दिशा से आए करने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया।