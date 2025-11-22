Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमरोहा के शिक्षक विहीन स्कूलों का संकट खत्म होगा: DM की कमेटी करेगी शिक्षकों का समायोजन

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:44 PM (IST)

    अमरोहा में 46 स्कूल शिक्षक विहीन हैं, जिन्हें शिक्षामित्र संभाल रहे हैं। 50 से अधिक एकल स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। डीएम की कमेटी मानक के अनुसार शिक्षकों का समायोजन करेगी, जिसमें सीमा विस्तार के बाद शामिल स्कूलों के शिक्षक भी समायोजित होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमरोहा का प्राथम‍िक स्‍कूल

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। बेसिक शिक्षा विभाग के 48 विद्यालय शिक्षक विहीन है। जिसकी शिक्षामित्र ही किसी तरह कमान संभाले हुए हैं। जबकि एकल शिक्षक विद्यालय भी संचालित हैं। जिसमें मानक के अनुसार बच्चों की संख्या अधिक है और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इनमें से अधिकांश शिक्षक विहीन विद्यालय अमरोहा नगर के शामिल हैं। एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। अइसके लिए डीएम की अध्यक्षता में चार सदस्य कमेटी गठित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेसिक शिक्षा विभाग के 1266 विद्यालय संचालित हैं। वर्तमान में इनमें करीब 1.2 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। इसमें खास बात यह है कि विद्यालयों में शिक्षकाें की तैनाती आनलाइन शासनस्तर से ही होती है। जिसके चलते विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती का मानक गड़बड़ाया हुआ है। कहीं शिक्षक अधिक है तो उसमें बच्चों की संख्या नहीं है। विभाग अपनी इच्छा से शिक्षकों का समायोजन भी नहीं कर सकता है।

    इस कारण जनपद में 46 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है और शिक्षामित्र ही किसी तरह कमान संभाले हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अमरोहा नगर में एक भी स्कूल में शिक्षक नहीं है। जबकि हसनपुर नगर के स्कूलों में शिक्षकों की मानक गड़बड़ाया हुआ है। इतना ही करीब 50 से अधिक स्कूल में केवल एक ही शिक्षक तैनात है। जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

    अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने डीएम की अध्यक्षता में चार सदस्य कमेटी गठित कर एकल व शिक्षक विहीन स्कूलों में अन्य स्कूलों से शिक्षकों के समायोजन के निर्देश दिए हैं। जिसके अनुपालन में डीएम निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में सीडीओ प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सदस्य व बीएस को सचिव नियुक्त किया गया है। बीएसए मोनिका ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से एकल व शिक्षकविहीन स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

    सीमा विस्तार के बाद नगर में 41 स्कूल शामिल

    जिला समन्वयक प्रशांत कुमार ने बताया कि अमरोहा नगर सीमा विस्तार में जोया और अमरोहा ब्लाक के 41 स्कूलों को भी शामिल किया गया है। जिसमें अमरोहा ब्लाक के 17 व जोया ब्लाक के 24 स्कूल शामिल हैं। जिनमें 2200 बच्चे पंजीकृत है और इनमें 146 शिक्षक तैनात है। इन स्कूलों में मानक के हिसाब से शिक्षकाें की संख्या अधिक है। जिनका एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा।

    नगर से नगर व ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में होगा समायोजन

    जिला समन्वयक ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के निर्देश है कि नगर के एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में नगर के स्कूलों के ही शिक्षकाें का समायोजन किया जाएगा। जबकि ग्रामीण स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के ही शिक्षक समायोजित किए जाएंगे। ग्रामीण स्कूलों के शिक्षकों का नगर के स्कूलों में समायोजन नहीं किया जाएगा।

    शिक्षकों की तैनाती का मानक

    जिला समन्वयक प्रशांत कुमार ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में 35 बच्चों पर एक शिक्षक तथा जूनियर विद्यालय में 30 बच्चों पर एक शिक्षकों की तैनाती का मानक है। मगर शासन के नियम के चलते स्कूलों में कही शिक्षक कम तो कही अधिक हैं।

     

    यह भी पढ़ें- अमरोहा के गजरौला में 12 करोड़ 33 लाख की लागत से बनेगा ट्रामा सेंटर, भूमि चिंह्नित कर शासन को भेजा प्रस्ताव