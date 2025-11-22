अमरोहा के शिक्षक विहीन स्कूलों का संकट खत्म होगा: DM की कमेटी करेगी शिक्षकों का समायोजन

जागरण संवाददाता, अमरोहा। बेसिक शिक्षा विभाग के 48 विद्यालय शिक्षक विहीन है। जिसकी शिक्षामित्र ही किसी तरह कमान संभाले हुए हैं। जबकि एकल शिक्षक विद्यालय भी संचालित हैं। जिसमें मानक के अनुसार बच्चों की संख्या अधिक है और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इनमें से अधिकांश शिक्षक विहीन विद्यालय अमरोहा नगर के शामिल हैं। एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। अइसके लिए डीएम की अध्यक्षता में चार सदस्य कमेटी गठित की गई है।

बेसिक शिक्षा विभाग के 1266 विद्यालय संचालित हैं। वर्तमान में इनमें करीब 1.2 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। इसमें खास बात यह है कि विद्यालयों में शिक्षकाें की तैनाती आनलाइन शासनस्तर से ही होती है। जिसके चलते विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती का मानक गड़बड़ाया हुआ है। कहीं शिक्षक अधिक है तो उसमें बच्चों की संख्या नहीं है। विभाग अपनी इच्छा से शिक्षकों का समायोजन भी नहीं कर सकता है।

इस कारण जनपद में 46 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है और शिक्षामित्र ही किसी तरह कमान संभाले हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अमरोहा नगर में एक भी स्कूल में शिक्षक नहीं है। जबकि हसनपुर नगर के स्कूलों में शिक्षकों की मानक गड़बड़ाया हुआ है। इतना ही करीब 50 से अधिक स्कूल में केवल एक ही शिक्षक तैनात है। जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने डीएम की अध्यक्षता में चार सदस्य कमेटी गठित कर एकल व शिक्षक विहीन स्कूलों में अन्य स्कूलों से शिक्षकों के समायोजन के निर्देश दिए हैं। जिसके अनुपालन में डीएम निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में सीडीओ प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सदस्य व बीएस को सचिव नियुक्त किया गया है। बीएसए मोनिका ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से एकल व शिक्षकविहीन स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

सीमा विस्तार के बाद नगर में 41 स्कूल शामिल जिला समन्वयक प्रशांत कुमार ने बताया कि अमरोहा नगर सीमा विस्तार में जोया और अमरोहा ब्लाक के 41 स्कूलों को भी शामिल किया गया है। जिसमें अमरोहा ब्लाक के 17 व जोया ब्लाक के 24 स्कूल शामिल हैं। जिनमें 2200 बच्चे पंजीकृत है और इनमें 146 शिक्षक तैनात है। इन स्कूलों में मानक के हिसाब से शिक्षकाें की संख्या अधिक है। जिनका एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा।

नगर से नगर व ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में होगा समायोजन जिला समन्वयक ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के निर्देश है कि नगर के एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में नगर के स्कूलों के ही शिक्षकाें का समायोजन किया जाएगा। जबकि ग्रामीण स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के ही शिक्षक समायोजित किए जाएंगे। ग्रामीण स्कूलों के शिक्षकों का नगर के स्कूलों में समायोजन नहीं किया जाएगा।