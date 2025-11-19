Language
    अमरोहा के गजरौला में 12 करोड़ 33 लाख की लागत से बनेगा ट्रामा सेंटर, भूमि चिंह्नित कर शासन को भेजा प्रस्ताव

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, गजरौला। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संचालित प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंर्तगत गजरौला के एक गांव में लगभग 12 करोड़ 33 लाख की लागत से ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ अनुभाग के विशेष सचिव के निर्देश पर यह कवायद शुरू हो गई है। भूमि का चिह्निकरण कर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद ट्रामा सेंटर के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा।

    प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंर्तगत गजरौला ब्लाक के गांव दरियापुर बुजुर्ग स्थित आठ बीघा भूमि को ट्रामा सेंटर के लिए चिह्नित किया गया है। इसके निर्माण में 12 करोड़ 33 लाख सात हजार 733 रूपये की लागत आएगी। इस योजना को स्वीकृत कराने के लिए मंगलवार को डीएम निधि गुप्ता वत्स ने भी जिला स्तरीय समिति एक बैठक आयोजित की थी। इस योजना के अंर्तगत उस स्थान को चिह्नित किया जाता है जहां पर 15 किमी परिधि क्षेत्र में 25 प्रतिशत से अधिक आबादी अल्पसंख्यकों की हो।

    इस बाबत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नौशाद हुसैन ने जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी गजरौला को पत्र भेजकर 15 किमी परिधि क्षेत्र में 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी के संदर्भ में प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिले में हाईवे पर ट्रामा सेंटर बनाने के लिए काफी समय से प्रयास चल रहा था। स्थानीय विधायक राजीव तरारा भी इसे लेकर शासन स्तर पर मांग कर चुके हैं।

    सीएमओ डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि गजरौला में ट्रामा सेंटर के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है।


    ट्रामा सेंटर बनने से लोगों की लंबे समय से आ रही मांग हो जाएगी पूरी 


    ट्रामा सेंटर बनाने की मांग लंबे समय से क्षेत्र में उठ रही है। यदि यह मांग पूरी हो जाती है तो क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत लाभ पहुंचेगा, क्योंकि हाईवे होने के कारण यहां पर दुर्घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं, ऐसे में यदि ट्रामा सेंटर बन जाएगा तो गंभीर घायलों को भी तत्काल उपचार मिलने के बाद उनकी जान बच सकेगी। इसी तरह गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए भी योग्य चिकित्सक तैनात हो सकेंगे।

    यह प्रस्तावित ट्रामा सेंटर हाईवे से महज साठ मीटर दूरी पर है, इससे हाईवे पर होने वाले हादसे में घायल रोगियों को भी शीघ्र ही पहुंचा कर तुरंत बेहतर उपचार मिल सकेगा।