    576 पंचायतों में कम हो गए 91,411 मतदाता, क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है? जानिए कब आएगी अंतिम सूची 

    By Rahul Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    अमरोहा में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। 576 ग्राम पंचायतों में 91,411 मतदाता कम हुए हैं, जबकि 1.46 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। 11,375 मतदाताओं ने नाम और पते में संशोधन कराया है। 23 दिसंबर तक मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होगा और 15 जनवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी। धनौरा ब्लॉक की सात पंचायतों से विवरण मिलना बाकी है।

    ज‍िला नि‍र्वाचन कार्यालय, अमरोहा

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा है। उसके द्वारा मतदाता सूचियों के आलेख्य प्रकाशन की तैयारी चल रही है। जनपद की 576 ग्राम पंचायतों में 91411 मतदाता कम हो गए हैं। जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। 1.46 लाख नए मतदाता बने हैं। इतना ही नहीं 11375 मतदाताओं ने अपना नाम व जगह परिवर्तन में संशोधन कराया है।

    जिले की 576 ग्राम पंचायतों में मतदाताओं की संख्या 1038690 है। गत सितंबर माह में पंचायतों में मतदाता सूचियों के वृहद पुनरीक्षण का कार्य चला था। जिसके तहत बीएलओ घर-घर गए थे और मतदाताओं का सत्यापन किया था। पुनरीक्षण अभियान के बाद अब 23 दिसंबर तक मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया जाना है और उसके बाद अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित की जानी है।

    पुनरीक्षण अभियान के दौरान 1,46,796 नए लोगों ने अपना वोट पंचायतों में बनवाया है। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान 91411 मतदाता ऐसे मिले हैं जो मृतक हो गए हैं या फिर दूसरी जगह बस गए हैं। इनके नामों काे मतदाता सूची से हटा दिया गया है। 15 जनवरी को पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासन द्वारा पंचायत वार सूची तैयार की जा रही है।

    सात पंचायतों ने नहीं दिया ब्योरा

    जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा पंचायतों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। सभी ब्लाक क्षेत्र से ब्योरा मिल गया है लेकिन, अभी धनौरा ब्लाक की सात पंचायतें ऐसी हैं जिनका पुनरीक्षण अभियान से संबंधित ब्योरा प्रशासन को नहीं मिला है। जिसकी वजह से मतदाता सूचियों की छपाई का कार्य नहीं हो पा रहा है।

    ब्लाक का नाम परिवर्धन संशोधन अपमार्जन
    अमरोहा 24,620 3,689 14,673
    गंगेश्वरी 25,690 1,498 14,663
    जोया 33,032 3,165 22,200
    धनौरा 21,767 2,479 13,805
    हसनपुर 21,881 1,588 14,603
    गजरौला 19,809 1,256 11,467
    कुल 1,46,796 11,375 91,411

     

    धनौरा ब्लाक से सात पंचायतों की सूची मांगी गई है। जिसके मिलने के बाद नए वोटर बनने, संशोधन व अपमार्जन मतदाताओं की संख्या स्पष्ट हो पाएगी। तत्पश्चात मतदाता सूचियों की छपाई का कार्य होगा। 23 दिसंबर को उसके आलेख्य का प्रकाशन किया जाएगा। 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

    - कल्लू सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी


