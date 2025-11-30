576 पंचायतों में कम हो गए 91,411 मतदाता, क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है? जानिए कब आएगी अंतिम सूची 

जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा है। उसके द्वारा मतदाता सूचियों के आलेख्य प्रकाशन की तैयारी चल रही है। जनपद की 576 ग्राम पंचायतों में 91411 मतदाता कम हो गए हैं। जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। 1.46 लाख नए मतदाता बने हैं। इतना ही नहीं 11375 मतदाताओं ने अपना नाम व जगह परिवर्तन में संशोधन कराया है।

जिले की 576 ग्राम पंचायतों में मतदाताओं की संख्या 1038690 है। गत सितंबर माह में पंचायतों में मतदाता सूचियों के वृहद पुनरीक्षण का कार्य चला था। जिसके तहत बीएलओ घर-घर गए थे और मतदाताओं का सत्यापन किया था। पुनरीक्षण अभियान के बाद अब 23 दिसंबर तक मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया जाना है और उसके बाद अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित की जानी है।

पुनरीक्षण अभियान के दौरान 1,46,796 नए लोगों ने अपना वोट पंचायतों में बनवाया है। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान 91411 मतदाता ऐसे मिले हैं जो मृतक हो गए हैं या फिर दूसरी जगह बस गए हैं। इनके नामों काे मतदाता सूची से हटा दिया गया है। 15 जनवरी को पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासन द्वारा पंचायत वार सूची तैयार की जा रही है।