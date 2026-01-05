दोस्त की बरात में कार की छत पर चढ़कर किया डांस, जमकर नोट उड़ाए; Video Viral
अमरोहा के उझारी में एक शादी समारोह के दौरान कार की छत से नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दूल्हे के दोस्तों ने खुशी में यह कृत्य क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। विवाह समारोह के दौरान एक बरातघर में कार की छत पर खड़े होकर नोट उड़ाने की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई है। प्रसारित वीडियो सैदनगली थाना क्षेत्र के कस्बा उझारी की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
दरअसल शनिवार रात उझारी के एक बैंक्वट हाल में वैवाहिक कार्यक्रम था। जब दूल्हा बरात लेकर पहुंचा तो उसके दोस्तों ने यह नोट उड़ाए हैं। वीडियो में रात के समय में कार की छत पर खड़े होकर दो युवक अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकाल कर हवा में उड़ा रहे हैं।
वहीं, नोट उठाने को बरातघर में लोगों की भीड़ जुट गई। शादी में खुशी के मौके पर खुद को अमीर साबित करने के उद्देश्य से युवकों ने उक्त कार्य को अंजाम दिया। उधर कार के बाहर भी अन्य लोग नोट उड़ाते दिखाई दे रहे हैं।
मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विकास सहरावत का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी हसनपुर में कार की छत से उड़ाए थे नोट
हसनपुर : उझारी के एक बरातघर में कार की छत से नोट उड़ाने का मामला वीडियो प्रसारित होने पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब एक माह पहले हसनपुर में भी संभल अड्डा पर बीच सड़क पर कार रोक कर बरात में आए युवकों ने नोट उड़ाए थे। जिसमें कोतवाली पुलिस ने कार को सीज कर दिया था। नोट उड़ाने की एक के बाद एक घटना सामने आ रही है।
