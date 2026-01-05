दोस्त की बरात में कार की छत पर चढ़कर किया डांस, जमकर नोट उड़ाए; Video Viral

जागरण संवाददाता, अमरोहा। विवाह समारोह के दौरान एक बरातघर में कार की छत पर खड़े होकर नोट उड़ाने की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई है। प्रसारित वीडियो सैदनगली थाना क्षेत्र के कस्बा उझारी की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

दरअसल शनिवार रात उझारी के एक बैंक्वट हाल में वैवाहिक कार्यक्रम था। जब दूल्हा बरात लेकर पहुंचा तो उसके दोस्तों ने यह नोट उड़ाए हैं। वीडियो में रात के समय में कार की छत पर खड़े होकर दो युवक अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकाल कर हवा में उड़ा रहे हैं।

वहीं, नोट उठाने को बरातघर में लोगों की भीड़ जुट गई। शादी में खुशी के मौके पर खुद को अमीर साबित करने के उद्देश्य से युवकों ने उक्त कार्य को अंजाम दिया। उधर कार के बाहर भी अन्य लोग नोट उड़ाते दिखाई दे रहे हैं।