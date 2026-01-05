Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दोस्त की बरात में कार की छत पर चढ़कर किया डांस, जमकर नोट उड़ाए; Video Viral

    By Asif Ali Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:12 PM (IST)

    अमरोहा के उझारी में एक शादी समारोह के दौरान कार की छत से नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दूल्हे के दोस्तों ने खुशी में यह कृत्य क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। विवाह समारोह के दौरान एक बरातघर में कार की छत पर खड़े होकर नोट उड़ाने की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई है। प्रसारित वीडियो सैदनगली थाना क्षेत्र के कस्बा उझारी की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    दरअसल शनिवार रात उझारी के एक बैंक्वट हाल में वैवाहिक कार्यक्रम था। जब दूल्हा बरात लेकर पहुंचा तो उसके दोस्तों ने यह नोट उड़ाए हैं। वीडियो में रात के समय में कार की छत पर खड़े होकर दो युवक अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकाल कर हवा में उड़ा रहे हैं।

    वहीं, नोट उठाने को बरातघर में लोगों की भीड़ जुट गई। शादी में खुशी के मौके पर खुद को अमीर साबित करने के उद्देश्य से युवकों ने उक्त कार्य को अंजाम दिया। उधर कार के बाहर भी अन्य लोग नोट उड़ाते दिखाई दे रहे हैं।

    मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विकास सहरावत का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

    पहले भी हसनपुर में कार की छत से उड़ाए थे नोट

    हसनपुर : उझारी के एक बरातघर में कार की छत से नोट उड़ाने का मामला वीडियो प्रसारित होने पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब एक माह पहले हसनपुर में भी संभल अड्डा पर बीच सड़क पर कार रोक कर बरात में आए युवकों ने नोट उड़ाए थे। जिसमें कोतवाली पुलिस ने कार को सीज कर दिया था। नोट उड़ाने की एक के बाद एक घटना सामने आ रही है।