अमरोहा में तांत्रिक बनकर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तांत्रिक बनकर युवक से धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपितों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके कब्जे से सात मोबाइल, एक पीली धातु का कान का कुंडल, तीन आधार कार्ड व 80 हजार रुपये की नकदी बरामद हुई है।

16 नवंबर को मुहल्ला मेहम्दी की मढैयां निवासी सोनू ने कोतवाली में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि तांत्रिक बनकर पहुंचे तीन युवक उनसे आभूषण व मोबाइल फोन ठग ले गए हैं। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि जांच के दौरान सकीब रिजवी निवासी गांव लोहिया थाना दौराला, शारिम रिजवी व तांत्रिक मोहम्मद चांद निवासी गांव महल थाना इचौली जिला मेरठ के नाम प्रकाश में आए थे। गुरुवार को तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया कि आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली टीम में टीपीनगर चौकी इंचार्ज संदीप मलिक, हेड कांस्टेबल शाने आलम व कांस्टेबल जतिन कुमार शामिल रहे।

खाद-बीज की दुकान में घुसे चोर मंडी धनौरा के मुहल्ला सुभाषनगर निवासी राजकुमार की थाना क्षेत्र में पीलाकुंड के पास शिवम किसान केंद्र में खाद, बीज व कीटनाशक की दुकान है। बुधवार शाम वह रोजाना की तरह दुकान बंद करके घर चले गए थे। रात्रि में किसी समय चोर ताला तोड़कर दुकान में घुस गए। चोरों ने यहां से गेहूं के 20 व 40 किलो के 80 बैग, गल्ले में रखी नकदी, इलेक्ट्रानिक कांटा, बैट्री का पंखा व अन्य सामान चोरी कर लिया। राजकुमार को घटना की जानकारी गुरुवार सुबह करीब 10 बजे दुकान पहुंचने पर हुई। गेट का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए।

दुकान के भीतर जाकर देखा तो काफी सामान गायब था। लाखों की चोरी की सूचना से थाने में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल का मुआयना करते हुए चोरी हुए सामान की जानकारी ली। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि दुकानदार राजकुमार की तहरीर पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

जिम संचालक पर ज्वलनशील स्प्रे कर की मारपीट मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव टोनिया माफी निवासी अनमोल शहर में जिम का संचालन करते हैं। उनका आरोप है कि 23 दिसंबर को वह अपना जिम बंद करने के बाद कमेलपुर मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप से तेल लेने के लिए गए थे। इसी दौरान काले रंग की थार कार ने उसे रास्ते में रोक लिया।

कार से उतरे निशांत व सर्वजीत निवासी ग्राम पपसरा बांगर व कादिर निवासी पालनपुर ने उस पर अचानक हमला कर दिया। पहले उसके चहरे पर ज्वलनशील स्प्रे किया व बाद में हमलावरों ने लोहे की राड से सिर पर वार किया, जिससे अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा। साथ मौजूद युवक उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचा।