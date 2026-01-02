एसडीएम की कार में खनन कर भाग रहे डंपर ने मारा कट, खंदक में गिरी… हादसे में बाल-बाल बचीं एसडीएम

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अवैध खनन कर बेतरतीब दौड़ते डंपर आम आदमी तो क्या पुलिस-प्रशासन को भी ‘निशाना’ बनाने से नहीं चूकते। ऐसा ही वाकया अमरोहा में सामने आया, जब अवैध रूप से खोदी गई मिट्टी लोड कर बिजनौर रोड की तरफ भाग रहे चालक ने कट मारकर नौगावां सादात की उप जिलाधिकारी (एसडीएम) सुनीता सिंह को कार समेत खंदक में गिरा दिया।

जानलेवा हमले में एसडीएम के अलावा कार में मौजूद चालक, अर्दली और होमगार्ड बाल-बाल बच गए। हालांकि, प्रकरण में गुरुवार रात तक एसडीएम ने डंपर चालक, खेत मालिक, खनन से जुड़े किसी शख्स के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। एसडीएम ने बताया कि कार्रवाई के लिए जिला खनन अधिकारी को सूचित कर दिया है।

बुधवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे एसडीएम तहसील में बैठी थीं। इसी बीच रास्ते में एक मिट्टी से भरा डंपर तेजी से बिजनौर रोड की ओर दौड़ता दिखा। एसडीएम ने डंपर का पीछा शुरू किया। बीच में कुछ चौड़ा रास्ता देख एसडीएम के चालक ने गाड़ी ओवरटेक करनी चाही, इसी बीच चालक ने कट मार दिया।

टक्कर बचाने के चक्कर में एसडीएम की गाड़ी अनियंत्रित होकर खंदक में गिर गई। पता चलते ही तहसील के लेखपाल, क्षेत्रीय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। क्रेन बुलवाकर क्षतिग्रस्त गाड़ी निकलवाई गई। जिला खनन अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि जांच के बाद मामले में कार्रवाई होगी।