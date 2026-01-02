Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एसडीएम की कार में खनन कर भाग रहे डंपर ने मारा कट, खंदक में गिरी… हादसे में बाल-बाल बचीं एसडीएम

    By Rahul Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:29 AM (IST)

    अमरोहा में अवैध खनन कर भाग रहे डंपर ने नौगावां सादात की एसडीएम सुनीता सिंह की कार को कट मारा, जिससे उनकी कार अनियंत्रित होकर खंदक में गिर गई। इस जानले ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। अवैध खनन कर बेतरतीब दौड़ते डंपर आम आदमी तो क्या पुलिस-प्रशासन को भी ‘निशाना’ बनाने से नहीं चूकते। ऐसा ही वाकया अमरोहा में सामने आया, जब अवैध रूप से खोदी गई मिट्टी लोड कर बिजनौर रोड की तरफ भाग रहे चालक ने कट मारकर नौगावां सादात की उप जिलाधिकारी (एसडीएम) सुनीता सिंह को कार समेत खंदक में गिरा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानलेवा हमले में एसडीएम के अलावा कार में मौजूद चालक, अर्दली और होमगार्ड बाल-बाल बच गए। हालांकि, प्रकरण में गुरुवार रात तक एसडीएम ने डंपर चालक, खेत मालिक, खनन से जुड़े किसी शख्स के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। एसडीएम ने बताया कि कार्रवाई के लिए जिला खनन अधिकारी को सूचित कर दिया है।

    बुधवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे एसडीएम तहसील में बैठी थीं। इसी बीच रास्ते में एक मिट्टी से भरा डंपर तेजी से बिजनौर रोड की ओर दौड़ता दिखा। एसडीएम ने डंपर का पीछा शुरू किया। बीच में कुछ चौड़ा रास्ता देख एसडीएम के चालक ने गाड़ी ओवरटेक करनी चाही, इसी बीच चालक ने कट मार दिया।

    टक्कर बचाने के चक्कर में एसडीएम की गाड़ी अनियंत्रित होकर खंदक में गिर गई। पता चलते ही तहसील के लेखपाल, क्षेत्रीय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। क्रेन बुलवाकर क्षतिग्रस्त गाड़ी निकलवाई गई। जिला खनन अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि जांच के बाद मामले में कार्रवाई होगी।

    एसडीएम द्वारा मामले की सूचना दी गई है। जिस पर जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही मामले में अगली कार्रवाई होगी।

    -केबी सिंह, जिला खनन अधिकारी।

    अवैध खनन किए जाने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर डंपर को रोकने का प्रयास किया गया था। परंतु वह हाथ नहीं आया। कार अनियंत्रित होकर खंदक में चली गई थी। इस संबंध में कार्रवाई के लिए जिला खनन अधिकारी को सूचित कर दिया है।

    -सुनीता सिंह, एसडीएम