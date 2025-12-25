डिवाइडर से टकराई स्कार्पियो हवा में उछल कर पलटी, कोहरे में तेज रफ्तार बनी हादसे का कारण

जागरण संवाददाता, अमरोहा। कोहरे में बार-बार चेतावनी के बाद भी चालक वाहनों की रफ्तार कम नहीं कर रहे हैं। गुरुवार तडके नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार कोहरे में पहले तो टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराई तथा उसके बाद हवा में उछल कर तीन पलटी खाकर बीच लेन में जा गिरी।

हादसे में कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर नंबर की यह कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई बडा हादसा नहीं हुआ। क्योंकि जिस समय हादसा हुआ था, उस समय टोल प्लाजा पर अन्य वाहनों की लाईन भी लगी थी। हादसे के दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई।

मौके पर पहुंचे टोल कर्मियों व अन्य राहगीरों ने दोनों घायलों को कार से बाहर निकाला। एंबुलेंस के माध्यम से दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान प्रकांत व कल्लू निवासी कानपुर के रूप में हुई है।