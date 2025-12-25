घने कोहरे में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार स्कार्पियो, हवा में उछल कर पलटी; दो युवक घायल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। कोहरे में बार-बार चेतावनी के बाद भी चालक वाहनों की रफ्तार कम नहीं कर रहे हैं। गुरुवार तडके नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार कोहरे में पहले तो टोल प्लाजा के डिवाइडर (बुलनोज) से टकराई तथा उसके बाद हवा में उछल कर तीन पलटी खाकर बीच लेन में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर नंबर की यह कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।





गुरुवार तड़के हाईवे पर घना कोहरा था। वाहन रेंग कर चल रहे थे। लगभग साढ़े चार बजे मुरादाबाद की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो टोल प्लाजा पर लेन बनाने के लिए रखे गए पत्थर के डिवाइडर (बुलनोज) से टकरा गई। तेज धमाका की आवाज सुनकर टोल कर्मी व अन्य वाहन चालक कुछ समझ पाते उस समय तक स्कार्पियो हवा में उछलती हुई टोल बूथ के पास जाकर गिर गई। जबकि उसमें सवार दो युवक किसी फिल्मी सीन की तरह उछलती कार से निकल कर सड़क पर गिर गए।जिससे माना जा रहा है कि या तो इतनी सर्दी में कार के शीशे खुले थे या फिर टक्कर होने के बाद कार की खिड़की स्वत: ही खुली हैं।