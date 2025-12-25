Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घने कोहरे में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार स्कार्पियो, हवा में उछल कर पलटी; दो युवक घायल

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    अमरोहा में कोहरे में बार-बार चेतावनी के बाद भी चालक वाहनों की रफ्तार कम नहीं कर रहे हैं। गुरुवार तडके नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार कोहरे में पहले तो ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। कोहरे में बार-बार चेतावनी के बाद भी चालक वाहनों की रफ्तार कम नहीं कर रहे हैं। गुरुवार तडके नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार कोहरे में पहले तो टोल प्लाजा के डिवाइडर (बुलनोज) से टकराई तथा उसके बाद हवा में उछल कर तीन पलटी खाकर बीच लेन में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर नंबर की यह कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।


    गुरुवार तड़के हाईवे पर घना कोहरा था। वाहन रेंग कर चल रहे थे। लगभग साढ़े चार बजे मुरादाबाद की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो टोल प्लाजा पर लेन बनाने के लिए रखे गए पत्थर के डिवाइडर (बुलनोज) से टकरा गई। तेज धमाका की आवाज सुनकर टोल कर्मी व अन्य वाहन चालक कुछ समझ पाते उस समय तक स्कार्पियो हवा में उछलती हुई टोल बूथ के पास जाकर गिर गई। जबकि उसमें सवार दो युवक किसी फिल्मी सीन की तरह उछलती कार से निकल कर सड़क पर गिर गए।जिससे माना जा रहा है कि या तो इतनी सर्दी में कार के शीशे खुले थे या फिर टक्कर होने के बाद कार की खिड़की स्वत: ही खुली हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई बडा हादसा नहीं हुआ। क्योंकि जिस समय हादसा हुआ था, उस समय टोल प्लाजा पर अन्य वाहनों की लाईन भी लगी थी। हादसे के दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे टोल कर्मियों व अन्य राहगीरों ने दोनों घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

    थानाध्यक्ष कोमल तोमर ने बताया कि घायलों की पहचान प्रखर निवासी गांव सरसौल थाना महाराजपुर जनपद कानपुर तथा मनोज निवासी गांव हाथीगांव थाना महाराजपुर जनपद कानपुर के रूप में हुई है। सूचना पाकर दोनों के स्वजन जिला अस्पताल पहुंच गए थे। प्रखर के पिता पवन कुशवाहा ने बताया कि उनका बेटा साथी मनोज के साथ कारोबार के सिलसिले में मुरादाबाद आए थे। वहां से दिल्ली की तरफ जा रहे थे।