    दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बस-ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, चालक की मौत और 20 यात्री घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:39 AM (IST)

    अमरोहा में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गजरौला के पास रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में बस चालक की मौत हो गई और 20 यात्री घायल हो गए। संभल जिले के मुख्तियार धान लादकर दिल्ली जा रहे थे तभी हरदोई से दिल्ली जा रही बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और एक कार भी बस की चपेट में आ गई।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गजरौला में शनिवार की रात करीब दो बजे रोडवेज बस व ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर हो गई। संभल जिले के खानपुर गांव निवासी मुख्तियार ट्रैक्टर ट्राली में धान लादकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे कि हाईवे पर गांव शाहबाजपुर डोर के पास पुल के ऊपर हरदोई से दिल्ली जा रही रोडवेज बस ने आगे चल रही ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर मार दी।

    टक्कर लगने के बाद ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। एक कार भी बस की चपेट में आई। हादसे में बस चालक हरदोई के थाना शाहाबाद क्षेत्र के गांव अल्लापुर निवासी जनमुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन की मौत हो गई। जबकि बस में सवार यात्री कृष्णा, सजावती, जीवा, कमलेश, शानू शर्मा, राधा कृष्ण, राम नरेश, कृष्णा सहित 20 यात्री घायल हुए हैं।

    सभी घायल हरदोई जिले के अलग-अलग क्षेत्र निवासी हैं। हादसे के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और फिर घायलों को निजी व सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सड़क धान व वाहन पलटने की वजह से जाम लग गया, फिर जाम में फंसे वाहनों को सर्विस रोड पर डायवर्ट कर अंडरपास से आगे की तरफ पास कराया।

    सीओ अंजली कटारिया बताया ने बताया कि हादसे में बस चालक की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था, क्षतिग्रस्त वाहन पुलिस के कब्जे में हैं।