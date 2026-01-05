अमरोहा में सेवानिवृत प्रधानाचार्य समेत दो लोगों की हार्ट अटैक से मौत
अमरोहा में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य भोले सिंह पंवार और प्रभात महरौत्रा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त, आदमपुर में दहेज उत्पीड़न के मामले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। हसनपुर के मुहल्ला राजपूत कालोनी निवासी सेवानिवृत प्रधानाचार्य एवं प्रदेश स्तरीय कबड्डी चयन समिति के सदस्य भोले सिंह पंवार की रविवार सुबह हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो गई। वह वर्ष 2022 में राजकीय बालिका इंटर कालेज हसनपुर से सेवानिवृत हुए थे।
पिछले कुछ दिनों से हार्ट की बीमारी से ग्रस्त थे दस दिन पहले उनके हार्ट की सर्जरी करके स्टंट डाले गए थे। उन्होंने अपने पीछे पत्नी आशा देवी के अलावा चार बेटे व एक बेटी को छोड़ा है। उधर वृद्धाश्रम डोमखेड़ा में रह रहे 51 वर्षीय प्रभात महरौत्रा की भी रविवार शाम करीब पांच बजे हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो गई। वह हरदोई के रहने वाले थे।
दहेज उत्पीड़न में पति समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
आदमपुर थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। रहरा थाना क्षेत्र के गांव ढकिया खादर निवासी राम सिंह का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी ममता की शादी चार साल पहले माझरा आदमपुर निवासी जीवन के साथ की थी।
उपहार स्वरूप दहेज में ट्रैक्टर व बाइक देते हुए शादी में करीब 18 लाख रुपये खर्च किए थे। उसके एक बेटी भी पैदा हुई थी। लेकिन, आरोप है कि करीब एक वर्ष पहले पति तथा अन्य ससुराल वालों ने दस लाख रुपये व बोलेरो कार की मांग करते हुए ताने देकर विवाहिता को घर से निकाल दिया।
थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर जीवन, रामवीर, क्रांति, केशव व अमित निवासी माझरा आदमपुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस लाइंस में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया
वामा सारथी उप्र. पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन तथा आयुष विभाग के सहयोग से रविवार को पुलिस लाइंस में होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया। कैंप में 50 से अधिक पुलिस कर्मियों एवं परिवार के सदस्यों ने शिविर में उपस्थित होकर चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ उठाया।
डा. अमित प्रकाश त्यागी (चिकित्साधिकारी), स्वतन्त्र कुमार (फार्मासिस्ट), राहुल कुमार एवं उनकी टीम ने शिविर में अपनी सेवाएं दीं। बदलते मौसम में होने वाली सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण, एलर्जी एवं अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। एसपी अमित कुमार आनंद ने वामा सारथी टीम और आयुष विभाग के चिकित्सकों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर वामा वेलनेस टीम के सदस्य, प्रतिसार निरीक्षक अमरोहा सहित अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।
