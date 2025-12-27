विकास और प्रदूषण को आमने-सामने रखना भूल, अमरोहा में नरेश चौधरी ने ऐसा क्यों कहा?

जागरण संवाददाता, अमरोहा। भाकियू संयुक्त मोर्चा द्वारा औद्योगिक इकाइयों से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ धरना सातवें दिन भी जारी रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने कहा कि विकास और प्रदूषण को आमने-सामने रखना एक भूल है।

उन्होंने बताया कि जल, जंगल और ज़मीन का संरक्षण विकास विरोधी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास की आवश्यकता है। प्रदूषण के कारण बसैली और शहबाजपुर डोर जैसे गांवों में भूजल दूषित हो चुका है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है।