Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    विकास और प्रदूषण को आमने-सामने रखना भूल, अमरोहा में नरेश चौधरी ने ऐसा क्यों कहा?

    By Asif Ali Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:07 PM (IST)

    अमरोहा में भाकियू संयुक्त मोर्चा का औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ धरना सातवें दिन भी जारी रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने कहा कि विकास और प्रदूषण को ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। भाकियू संयुक्त मोर्चा द्वारा औद्योगिक इकाइयों से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ धरना सातवें दिन भी जारी रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने कहा कि विकास और प्रदूषण को आमने-सामने रखना एक भूल है।

    उन्होंने बताया कि जल, जंगल और ज़मीन का संरक्षण विकास विरोधी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास की आवश्यकता है। प्रदूषण के कारण बसैली और शहबाजपुर डोर जैसे गांवों में भूजल दूषित हो चुका है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके परिणामस्वरूप फसल की उपज में कमी आई है और मवेशियों की सेहत भी बिगड़ रही है। भाकियू संयुक्त मोर्चा ने प्रदूषण से मुक्ति की मांग को लेकर शहबाजपुर डोर में धरना शुरू किया।

    यहां राष्ट्रीय मुख्य सचिव अरुण सिद्धू, चंद्रपाल सिंह, रामकृष्ण चौहान, अंसार मंसूरी, सुशील चौधरी, तेजपाल सिंह,अमरजीत देवल, कैलाश नाथ, जरार चौधरी, लकी चौधरी, शानू चौधरी, अंकुर चौधरी, अब्दुल राशिद, शाकिर अली, हांजी फरीद, मोहम्मद यूसुफ आदि मौजूद रहे।