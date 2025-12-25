यूपी पुलिस ने 52 लाख की कीमत के 250 मोबाइल किए बरामद, खोए फोन पाकर लोगों के खिले चेहरे

जागरण संवाददाता, अमरोहा: जनवरी 2025 से दिसंबर तक जिलेभर में खोए मोबाइल सर्विलांस की मदद से बरामद कर लिए गए। पुलिस ने 52 लाख रुपये की कीमत से 250 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस कार्यालय सभागार में पुलिस अधीक्षक ने पीडितों को यह मोबाइल सौंपे हैं। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे।



दरअसल पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सर्विलांस टीम को जिलेभर के थानाक्षेत्रों से मिली मोबाइल गुम होने की शिकायतों के आधार पर उन्हें तलाश करने का निर्देश दिया था। इस क्रम में टीम ने कार्रवाई करते हुए 250 मोबाइल बरामद कर लिए। जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख रुपये है।

इनमें साइबर सेल में दर्ज शिकायत में से 70, सैदनगली थाना के 49, नौगावां सादात के 38, आदमपुर के 28, हसनपुर के 16, मंडी धनौरा के सात, गजरौला 11, रजबपुर 10, अमरोहा नगर छह, अमरोहा देहात व बछरायूं पांच-पांच, डिडौली व रहरा दो-दो तथा महिला थाना में दर्ज एक शिकायत के आधार पर मोबाइल बरामद किए गए हैं।