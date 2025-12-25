यूपी पुलिस ने 52 लाख की कीमत के 250 मोबाइल किए बरामद, खोए फोन पाकर लोगों के खिले चेहरे
अमरोहा पुलिस ने जनवरी 2025 से दिसंबर तक सर्विलांस की मदद से 52 लाख रुपये के 250 मोबाइल बरामद किए। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में पीड़ितों को मोबा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा: जनवरी 2025 से दिसंबर तक जिलेभर में खोए मोबाइल सर्विलांस की मदद से बरामद कर लिए गए। पुलिस ने 52 लाख रुपये की कीमत से 250 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस कार्यालय सभागार में पुलिस अधीक्षक ने पीडितों को यह मोबाइल सौंपे हैं। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे।
दरअसल पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सर्विलांस टीम को जिलेभर के थानाक्षेत्रों से मिली मोबाइल गुम होने की शिकायतों के आधार पर उन्हें तलाश करने का निर्देश दिया था। इस क्रम में टीम ने कार्रवाई करते हुए 250 मोबाइल बरामद कर लिए। जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख रुपये है।
इनमें साइबर सेल में दर्ज शिकायत में से 70, सैदनगली थाना के 49, नौगावां सादात के 38, आदमपुर के 28, हसनपुर के 16, मंडी धनौरा के सात, गजरौला 11, रजबपुर 10, अमरोहा नगर छह, अमरोहा देहात व बछरायूं पांच-पांच, डिडौली व रहरा दो-दो तथा महिला थाना में दर्ज एक शिकायत के आधार पर मोबाइल बरामद किए गए हैं।
गुरुवार को पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल स्वामियों को बुला कर उन्हें यह मोबाइल सौंपे गए हैं। खोए हुए मोबाइल पाकर सभी खुश नजर आए और अमरोहा पुलिस का आभार जताया। एसपी ने सर्वाधिक मोबाइल फोन बरामद करने वाली टीम को पांच हजार रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया है।
