Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, अमरोहा में मंगवाए गए 44.60 लाख बैलेट पेपर

    By Rahul Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    अमरोहा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने बूथवार अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया है, जिस पर 30 दिसंबर तक दावे व आपत ...और पढ़ें

    Hero Image

    जिले में मंगवाए गए 44.60 लाख बैलेट पेपर।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा है। बूथ वार अनंतिम मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन कर दिया गया है। जिस पर 30 दिसंबर तक लोग अपने दावे व आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। छह जनवरी तक उनका निस्तारण किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इधर प्रशासन ने दिल्ली से प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व पंचायत सदस्यों के करीब 4460500 बैलेट पेपर मंगवाए हैं। आगामी चार जनवरी तक बैलेट पेपर जनपद मुख्यालय पहुंच जाएंगे। इसके बाद उनको कोषागार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखवाने का कार्य किया जाएगा।

    वर्ष 2026 में जनपद की 576 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए चुनाव होगा। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्य का भी चुनाव होगा। इस बार भी बैलेट पेपर से ही मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।

    कानपुर से 550 मतपेटियां चुनाव के लिए मंगवा ली गई हैं। अब बैलेट पेपर दिल्ली से मंगवाए हैं। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 568100, प्रधान के 1297300, बीडीसी सदस्य के 1257900 व जिला पंचायत सदस्य के लिए 1337200 बैलेट पेपर मंगवाए गए हैं।

    इधर मतदाता सूचियों के आलेख्य प्रकाशन के बाद से पंचायतों में राजनीति गरमा गई है। सूची पर दावे आपत्तियां मांगी गई हैं। 31 दिसंबर से छह जनवरी तक आपत्तियों के निस्तारण का कार्य किया जाएगा। छह फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

    पंचायतों में बढ़ गई मतदाताओं की संख्या

    वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में जनपद में 996303 मतदाता था लेकिन, अबकी बार उनकी संख्या बढ़कर 1040860 हो गई है। पुनरीक्षण अभियान में पंचायतों में 146725 नए लोग मतदाता बने हैं। 12924 ने नाम, पता आदि संशोधन कराया है। 102168 के नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं। इनमें मृतक, शिफ्टेड व डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं।

    ब्लॉक का नाम मतदान केंद्र मतदेय स्थल

    ब्लॉक wise मतदान केंद्र और मतदेय स्थल

    ब्लॉक का नाम मतदान केंद्र मतदेय स्थल
    अमरोहा 137 268
    धनौरा 133 252
    गजरौला 121 232
    हसनपुर 122 253
    गंगेश्वरी 117 289
    जोया 169 369
    कुल 799 1663

    क्या कहते हैं अधिकारी

    दिल्ली से बैलेट पेपर मंगवाए गए हैं। अगले माह के पहले सप्ताह में ही जिले में आ जाएंगे। इसके बाद उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखवाया जाएगा। -गरिमा सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी।