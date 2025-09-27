पत्नी का पीछा करते-करते पति पहुंचा गेस्ट हाउस, प्रेमी के साथ ऐसी हालत में देखा... पकड़ लिया माथा
अमरोहा में एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ गेस्ट हाउस में पकड़ा। शक होने पर पति ने पत्नी का पीछा किया। गेस्ट हाउस में हंगामा हुआ जिसके बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। Jyotibaphoole Nagar news में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। शक होने पर पति ने घर से निकली पत्नी का पीछा किया तथा दोनों को एक गेस्ट हाउस में पकड़ लिया। वहां हंगामा हुआ तो पत्नी अपने पति को चकमा देकर प्रेमी के साथ बचकर भाग निकली। बाद में पति ने थाने में तहरीर दे दी है।
कस्बा के एक मुहल्ला निवासी युवक की शादी छह साल पहले दूसरे मुहल्ले में रहने वाली युवती के साथ हुई थी। परिवार में दो बच्चे भी हैं। इस दौरान विवाहिता का प्रेम प्रसंग कस्बे के ही एक युवक से शुरू हो गया। इसकी भनक पति को लग गई। वह पत्नी पर नजर रखने लगा।
शनिवार सुबह विवाहिता प्रेमी से मिलने के लिए घर से निकली तो पति भी पीछे हो लिया। दोनों एक गेस्ट हाउस में चले गए। पीछे से पति भी पहुंच गया तथा दोनों को पकड़ लिया। वहां पर हंगामा हो गया।
भीड़ जुटी तो इस दौरान विवाहिता पति को चकमा देकर प्रेमी के साथ वहां से फरार हो गई। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। इस मामले में पति ने पत्नी के प्रेमी के विरुद्ध थाने में तहरीर दे दी है।
