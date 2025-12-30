Language
    जन्म लेते ही गला घोंटकर मौत की नींद सुला दी थी बेटी, 25 दिसंबर को स्कूल के खंडहर में मिला था शव

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:18 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। 25 दिसंबर की सुबह को बंद पड़े स्कूल के खंडहर भवन में मिले नवजात के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरत करने वाली है। जन्म लेते ही उसका गला घोट कर हत्या करने के बाद शव को यहां फेंका गया था। अब पुलिस ने मामले की विवेचना तेज कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने नवजात के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।

    नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला कुरैशी स्थित बंद पड़े स्कूल के खंडहर भवन में 25 दिसंबर की सुबह कूड़े के ढेर पर नवजात का शव मिला था। उसके गले में दुपट्टे का फंदा कसा हुआ था। जबकि शरीर पर गहरे घाव थे। हाथ-पैरों पर खून की छींटे थीं। जिसे देख कयास लगाया गया था कि जख्म कुत्तों के नोचने से बने हैं। जन्म के बाद नवजात का गला घोंट कर हत्या की गई है। हालांकि पुलिस शुरुआत से ही हत्या की बात को नकार रही थी।

    शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया था। रविवार को नवजात के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जिसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली निकली। गला घोट कर उसकी हत्या की गई थी। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नवजात की हत्या की पुष्टि हुई है। मुहल्ले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है।