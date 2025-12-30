जन्म लेते ही गला घोंटकर मौत की नींद सुला दी थी बेटी, 25 दिसंबर को स्कूल के खंडहर में मिला था शव

जागरण संवाददाता, अमरोहा। 25 दिसंबर की सुबह को बंद पड़े स्कूल के खंडहर भवन में मिले नवजात के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरत करने वाली है। जन्म लेते ही उसका गला घोट कर हत्या करने के बाद शव को यहां फेंका गया था। अब पुलिस ने मामले की विवेचना तेज कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने नवजात के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।



नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला कुरैशी स्थित बंद पड़े स्कूल के खंडहर भवन में 25 दिसंबर की सुबह कूड़े के ढेर पर नवजात का शव मिला था। उसके गले में दुपट्टे का फंदा कसा हुआ था। जबकि शरीर पर गहरे घाव थे। हाथ-पैरों पर खून की छींटे थीं। जिसे देख कयास लगाया गया था कि जख्म कुत्तों के नोचने से बने हैं। जन्म के बाद नवजात का गला घोंट कर हत्या की गई है। हालांकि पुलिस शुरुआत से ही हत्या की बात को नकार रही थी।