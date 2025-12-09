बदलाव की कैसी आंधी: कॉलेज की छात्रा से लेकर तीन बच्चों की मां तक लापता

जागरण संवाददाता, अमरोहा। आधुनिकता के इस दौर में सामाजिक तानाबाना में भी बदलाव आ रहा है। सबसे अधिक नुकसान संस्कारों का हो रहा है। युवावस्था में जहां बेटे अपराध व नशे के दलदल में फंस रहे हैं वहीं बेटियां घर की दहलीज लांघने से गुरेज नहीं कर रही हैं। चाहे मामला प्रेम प्रसंग का हो या फिर घर में डांट-फटकार का। विवाहित महिलाएं भी कम नहीं हैं। जिले के आंकड़ों पर गौर करें तो एक महीना के भीतर 26 बेटी व विवाहिता घरों से जा चुकी हैं। हालांकि अधिकांश को पुलिस बरामद कर स्वजन को सौंप चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को जोया से दो छात्राएं घर से लापता हो गई थीं। हालांकि दोनों बरामद कर ली गई हैं। इससे पहले डिडौली कोतवाली क्षेत्र में ही अलग-अलग गांव से तीन युवती व एक किशोरी भी लापता हो चुकी है। जबकि 15 दिन पहले नगर कोतवाली क्षेत्र से एक विवाहिता भी घर से चली गई है। यह घटनाएं एक बानगी है। जिले में बेटियां घर की दहलीज लांघने में गुरेज नहीं कर रही है।

1 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक जिले में 19 बेटी घर से जा चुकी हैं। जिनमें अधिकांश मामले प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं। हालांकि पुलिस इनमें से अधिकांश को बरामद कर स्वजन को सौंप चुकी है। डिडौली कोतवाली, देहात थाना, अमरोहा नगर कोतवाली व गजरौला थाना क्षेत्र के मामले में अधिक हैं। वहीं सात विवाहिता भी प्रेम प्रसंग के जाल में फंस कर घर से जा चुकी हैं।

मनोवैज्ञानिक डा. निखिल दास बताते हैं कि वर्तमान में बदलता सामाजिक परिवेश इसके लिए जिम्मेदार है। इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग भी कम नही है। स्वजन को चाहिए कि वह उनके बच्चों की निगरानी करें। अधिक समय परिवार को दें। बताया कि एकल परिवार का चलन बढ़ना भी इसके पीछे काफी हद तक जिम्मेदार है।

मामा के घर जाने को निकली युवती प्रेमी संग लापता थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 25 वर्षीय पुत्री गुरुवार को घर से मामा के यहां जाने की बात कहकर निकली थी। देर शाम तक मामा के घर नहीं पहुंचने पर स्वजन चिंतित हो उठे। युवती के मामा द्वारा भी उसके घर न पहुंचने की पुष्टि किए जाने के बाद स्वजन ने आसपास व रिश्तेदारों में खोजबीन शुरू की। स्वजन के अनुसार युवती बैग में कपड़े रखकर निकली थी।

काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग न लगने पर युवती के भाई ने रविवार शाम डिडौली कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। तहरीर में अज्ञात युवक पर बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने भाई की तहरीर के आधार पर अज्ञात युवक के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। युवती की बरामदगी के लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है।

तीन बच्चों की मां प्रेमी संग लापता थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन बच्चों की मां के अचानक घर से गायब होने के बाद स्वजन में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित पति ने डिडौली थाने में पहुंचकर पत्नी को बरामद कराए जाने की गुहार लगाई है। पति एक दिसंबर को रोज़ की तरह फैक्ट्री में नौकरी के लिए गया हुआ था। बच्चे भी स्कूल गए थे। लेकिन जब बच्चे स्कूल से लौटे तो घर पर उनकी मां नहीं मिली।

शाम को पति के लौटने पर स्वजन ने पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद उसने आसपास और रिश्तेदारी में तलाश की, परंतु कोई पता नहीं चल सका। पति ने बताया कि लगभग एक माह पहले एक अनजान व्यक्ति की काल उसके मोबाइल पर आई थी। उसी काल के बाद उसकी पत्नी उस युवक के संपर्क में आने लगी।