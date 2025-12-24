नशीले कैप्सूल मिलने के मामले में एक और मेडिकल स्टोर पर चस्पाया नोटिस, अंबाला से मिले इनपुट पर जांच को पहुंचीं औषधि निरीक्षक

जागरण संवाददाता, अमरोहा। ब इसमें उन्होंने दो साल के क्रय विक्रय से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा है। जबकि, आस-पास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि यह मेडिकल स्टोर विगत चार-पांच माह से बंद है। गत 22 नवंबर को नारकोटिक्स व औषधि विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से दुकान नंबर तीन, सेक्टर डी, डिफेंस कालोनी अंबाला कैट में स्थित मैसर्स ट्राईडेंट ड्रग्स प्रतिष्ठान व गोदाम स्थित 69, बांधा रोड सेक्टर डी पर छापा मारा था। जिसमें पता चला था कि एडी स्पासमेड ब्राउन कैप्सूल, एडी स्पासमेड ब्लू कैप्सूल भारी मात्रा में पकड़े गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूछताछ में टीम को जानकारी मिली कि फर्म ने यह कैप्सूल मैसर्स यश फार्मा काे विक्रय किए हैं। अंबाला टीम के इनपुट के बाद बुधवार को औषधि निरीक्षक रूचि बंसल मैसर्स यश फार्मा पर पहुंची लेकिन, वह बंद पाया गया। उसका संचालक अवनीश कुमार पुत्र तिर्हराम शाक्य निवासी जीबी-68ए पाल पहलादपुर, डाक बदरपुर दिल्ली-110044 भी मौके पर नहीं मिला।