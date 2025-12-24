Language
    नशीले कैप्सूल मिलने के मामले में एक और मेडिकल स्टोर पर चस्पाया नोटिस, अंबाला से मिले इनपुट पर जांच को पहुंचीं औषधि निरीक्षक

    By Rahul Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    अंबाला में नशीले कैप्सूल पकड़े जाने के बाद मिले इनपुट पर औषधि निरीक्षक रूचि बंसल ने हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव दयावली खालसा बिजौरा स्थित मैसर्स यश फ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। ब इसमें उन्होंने दो साल के क्रय विक्रय से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा है। जबकि, आस-पास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि यह मेडिकल स्टोर विगत चार-पांच माह से बंद है।

    गत 22 नवंबर को नारकोटिक्स व औषधि विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से दुकान नंबर तीन, सेक्टर डी, डिफेंस कालोनी अंबाला कैट में स्थित मैसर्स ट्राईडेंट ड्रग्स प्रतिष्ठान व गोदाम स्थित 69, बांधा रोड सेक्टर डी पर छापा मारा था। जिसमें पता चला था कि एडी स्पासमेड ब्राउन कैप्सूल, एडी स्पासमेड ब्लू कैप्सूल भारी मात्रा में पकड़े गए थे।

    पूछताछ में टीम को जानकारी मिली कि फर्म ने यह कैप्सूल मैसर्स यश फार्मा काे विक्रय किए हैं। अंबाला टीम के इनपुट के बाद बुधवार को औषधि निरीक्षक रूचि बंसल मैसर्स यश फार्मा पर पहुंची लेकिन, वह बंद पाया गया। उसका संचालक अवनीश कुमार पुत्र तिर्हराम शाक्य निवासी जीबी-68ए पाल पहलादपुर, डाक बदरपुर दिल्ली-110044 भी मौके पर नहीं मिला।

    औषधि निरीक्षक ने बताया कि संबंधित मेडिकल स्टोर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दुकान मालिक भी नहीं मिला है। नोटिस में तीन दिन के अंदर दो साल की दवाईयों के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया है। यदि अभिलेख नहीं दिए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ अगली कार्रवाई की जाएगी।