    अमरोहा में राजमिस्त्री की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, दो माह पहले हुई थी शादी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:37 PM (IST)

    अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में एक राजमिस्त्री अरुण कुमार की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। 22 वर्षीय अरुण बुधवार शाम संभल से काम कर बाइक से घर लौट रह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। चिनाई करके घर लौट रहे राजमिस्त्री की आदमपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सिर पर हेलमेट होता तो जान बच सकती थी। वह तीन बहनों के इकलौते भाई थे। थाना एवं गांव आदमपुर निवासी 22 वर्षीय अरुण कुमार अपने पिता गंगाशरण के साथ जनपद संभल के खिरनी गांव में राजमिस्त्री का कार्य कर रहे थे।

    बुधवार शाम वह खिरनी से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में संभल आदमपुर मार्ग पर मूसापुर मोड़ के नजदीक अज्ञात वाहन की टक्कर से अरुण की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे की मृत्यु की सूचना मिलते ही परिवार में चीत्कार मच गया।

    युवक की दो माह पहले जनपद संभल के गांव चाऊपुर दुप्टा निवासी मिथिलेश के साथ शादी हुई थी। हाथों से शादी में लगी मेहंदी भी नहीं छुट्टी थी कि सुहाग मिट गया। पति की मृत्यु से पत्नी का रोते-रोते बुरा हाल है।

    पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। थाना प्रभारी कुमरेश त्यागी ने बताया कि सड़क हादसे में राजमिस्त्री की मृत्यु हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।