    श्री बाबा गंगानाथ मंदिर में श्री गणेश पूजन से हुआ माघ महोत्सव का शुभारंभ, 31 जनवरी को निकलेगी शोभा यात्रा

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:42 PM (IST)

    अमरोहा में श्री रामायण संकीर्तन मंडल द्वारा 69वां माघ महोत्सव श्री बाबा गंगानाथ मंदिर में गणेश पूजन से शुरू हुआ। यह महोत्सव 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    श्री बाबा गंगानाथ मंदिर में श्री गणेश पूजन से हुआ माघ महोत्सव का शुभारंभ।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। श्री रामायण संकीर्तन मंडल रजिस्टर्ड अमरोहा के तत्वावधान में 69 वां माघ महोत्सव का श्री बाबा गंगानाथ मंदिर में शुभारंभ किया गया। पहले दिन शाम को रामचरित मानस का पाठ किया।

    शुक्रवार की रात बड़ा बाजार स्थित श्री बाबा गंगा नाथ मंदिर में माघ महोत्सव का शुभारंभ पंडित आशुतोष त्रिवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री गणेश पूजन के साथ किया। जिसमें सात बजे पहले दिन रामचरित्र मानस पाठ किया, जो 31 जनवरी तक रोजाना सुबह-शाम चलेगा।

    माघ महोत्सव के अंतर्गत तीन जनवरी से एक फरवरी तक श्री बाबा गंगानाथ मंदिर से प्रभात फेरी धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। जो नगर के विभिन्न मार्गो से धार्मिक भजनों के साथ निकाली जाएगी।

    जबकि 31 जनवरी को दोपहर तीन बजे मुहल्ला बटवाल स्थित रविकांत विपिन कुमार की आढ़त से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई श्री बाबा गंगा नाथ मंदिर पर विश्राम लेगी।

    कमेटी के अध्यक्ष चैनसुख गोले ने बताया कि यह माघ महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएंगी।

    कार्यक्रम में अतुल पंडित, संदीप रस्तौगी, प्रतुल कुमार शर्मा, अमित रस्तौगी, आलोक शर्मा उमेश पाठक, पवन शर्मा, अरविंद नारायण, संतोष लश्करी, अनिल गौतम, राहुल लड्ढा, प्रदीप भटनागर, पवन कौशिक, संदीप अग्रवाल, विकास विकास, अरविंद अरोरा और उमेश शर्मा अर्जुन मौजूद रहे

    इनके अलावा, शशि प्रकाश, वीरेंद्र पाठक, आदर्श गेरा, राम प्रकाश शर्मा, महेंद्र गुप्ता एडवोकेट, शशांक, निक्की गोला, लक्ष्य, ऋतिका, मनीष टंडन, राजवीर यादव, शिवम गोले, सागर गुप्ता, पंडित अनुज, पंडित लालमोहन, पंडित सुरेश आदि मौजूद रहे।