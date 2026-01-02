दुबई में बैठे पति ने पत्नी को फोन कॉल पर दिया तीन तलाक, तीन सितंबर को हुई थी शादी
अमरोहा में शादी के एक माह बाद ही पति ने दुबई से फोन पर पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता रजिया चौधरी ने पति आदिल नवाज और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। शादी के एक माह बाद ही विवाहिता को पति ने दुबई से कॉल कर पत्नी को तीन तलाक दे दिया है। पीड़िता ने सैदनगली थाने में आरोपित पति व ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सैदनगली थाने के कस्बा उझारी के मुहल्ला महल निवासी रजिया चौधरी का कहना है कि उनकी शादी तीन सितंबर को हसनपुर एक बरात घर में सईद नगर मेडिकल रोड अलीगढ़ निवासी आदिल नवाज के साथ हुई थी। रिश्ता एवं शादी में उनके पिता ने 42 लाख रुपये खर्च किए थे।
ससुराल में एक दिन रहने के बाद वह मायके आ गई। इसके बाद आदिल नवाज, उसकी मां कौसर सिददीकी, वसीम अहमद और पिता जफर हुसैन ने दिल्ली में फ्लैट या 50 लाख रुपये की मांग की। विवाहिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
अगले दिन पति उसे उझारी बस अडडे पर छोड़कर दिल्ली जाने के बहाने दुबई चला गया। चार अक्टूबर को फोन पर उसे तीन तलाक दे दिया। थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि पीडिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
रुपये मांगने पर हसनपुर बुलाकर की मारपीट
रहरा थाना क्षेत्र के गांव ढकिया खादर निवासी धनी सिंह का आरोप है कि उन्होंने गांव बुरावली निवासी नौशाद के यहां अपने ट्रैक्टर से भराव किया था। जिसके बीस हजार रुपये बाकी रह गए थे। आरोप है कि रुपये देने के बहाने हसनपुर बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर शिकायत की है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि मारपीट करने के मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
मंदिर के बाहर से बाइक चोरी
बाइक चोरी की यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में मुहल्ला किशनगढ़ की है। मुहल्ला लकड़ा निवासी शिवम यहां स्थित शिव मंदिर के पास काम करता है। 21 दिसंबर को शिवम ने अपनी बाइक मंदिर के पास सड़क किनारे खड़ी की थी। रात में करीब साढ़े दस बजे वह काम निपटाकर घर जाने के लिए बाहर निकला तो बाइक गायब देख होश उड़ गए।
परेशान शिवम ने इधर-उधर काफी तलाश की लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। लिहाजा थकहार कर उसने पहले रज्जाक चौकी और फिर शहर कोतवाली में बाइक चोरी की तहरीर दे दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
