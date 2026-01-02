Language
    इल्मा की मौत के बाद खाद्य विभाग सक्रिय, पीड़ित परिवार से की मुलाकात

    By Asif Ali Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:47 AM (IST)

    अमरोहा में छात्रा इल्मा की फास्ट फूड से हुई मौत के बाद खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है। सहायक आयुक्त विनय अग्रवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। फास्ट फूड से जुड़ी छात्रा इल्मा की मौत के मामले में खाद्य विभाग सक्रिय नजर आया। सहायक आयुक्त खाद्य विनय अग्रवाल ने विभागीय टीम के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान अधिकारियों ने परिवार से वार्ता करते हुए छात्रा की बीमारी, इलाज और खानपान से जुड़ी पूरी केस हिस्ट्री को विस्तार से समझा।

    थाना क्षेत्र के गांव चुचैला कलां में इल्मा की फास्ट फूड के सेवन से मौत हो गई थी। फास्ट फूड में प्रयोग होने वाली पत्ता गोभी में पाए जाने वाले कीडे ले संक्रमण से दिमाग में गांठे होने की बात सामने आई थी। बुधवार की रात सहायक आयुक्त खाद्य के नेतृत्व में टीम पीड़िता के आवास पर पहुंची।

    अधिकारियों को बताया कि छात्रा अक्सर फास्ट फूड का सेवन करती थी। बातचीत के दौरान सहायक आयुक्त खाद्य ने बच्चों के खानपान व खाद्य सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि खुले में बिकने वाले फास्ट फूड व अस्वच्छ खाद्य पदार्थ बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकते हैं।

    साथ ही उन्होंने बच्चों को कोल्डड्रिंक के अधिक सेवन से भी परहेज करने की सलाह दी। विनय अग्रवाल ने बताया कि कोल्डड्रिंक व पैकेज्ड ड्रिंक्स में मौजूद रसायन व अत्यधिक शक्कर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

    उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के खानपान पर विशेष ध्यान दें और घर का ताजा व पौष्टिक भोजन ही प्राथमिकता में रखें। उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर आवश्यक जांच की जा रही है।

    इस मौके पर खाद्य निरीक्षक अरविंद कुमार, मनोज कुमार और कुलदीप दीक्षित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। घटना के बाद क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ती दिखाई दे रही है।