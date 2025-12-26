घने कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त, दिन में धूप खिलने से मिली राहत; तापमान रहा 9.1 डिग्री सेल्सियस

जागरण संवाददाता, अमरोहा। घने कोहरे के बीच सर्दी अपना सितम ढाह रही है। तापमान लुढ़कने से सर्दी का असर बढ़ गया है। गुरुवार रात कोहरे के चलते वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी कोहरे के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित नजर आई। वहीं दिन में धूप खिलने पर सर्दी से राहत मिली।

दरअसल, गुरुवार देर रात से ही आसमान में घना कोहरा छाने लगा था। शुक्रवार सुबह 11 बजे तक आसमान में कोहरा छाया रहा। इस बीच सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया।

जिले का न्यूनतम तापमान कल के 8.6 डिग्री सेल्सियस के सापेक्ष बढ़ कर 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, सुबह 11 बजे के बाद कोहरा छटने पर खिली धूप ने सर्दी से कुछ राहत जरूर दिलाई। शाम तक यही स्थिति बनी रही। परंतु शुक्रवार शाम को फिर से ठिठुरन बढ़ गई। जिससे लोगों ने अलाव का सहारा लिया।