    घर में घुसकर किसान की हत्या और तीन बेटे गंभीर रूप से घायल, अमरोहा में बच्चों के बीच खेल को लेकर हुआ था विवाद

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    अमरोहा में दो किसान परिवारों के बच्चों के बीच खेल को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद एक परिवार ने दूसरे परिवार पर हमला कर दिया। इस मारपीट में नत्थू सिंह के बेटे रामपाल सिंह की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई जबकि तीन अन्य बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और गाँव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव बावनपुरा माफी में बलवीर सिंह व नत्थू सिंह के परिवार रहते हैं। दोनों परिवार पेशे से किसान हैं। मंगलवार दोपहर दोनों परिवारों के बच्चों में खेलते समय विवाद हो गया था। उस समय तो मामला शांत हो गया था। परंतु रात लगभग आठ बजे इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में कहासुनी बढ़ गई।

    घर में घुस कर किसान को पीट कर मार डाला

    आरोप है कि बलवीर सिंह के बेटे राहुल ने अपने स्वजन को साथ लेकर नत्थू सिंह के घर हमला बोल लिया। स्वजन के साथ मारपीट की। मारपीट में नत्थू सिंह के बेटे रामपाल सिंह को पीट-पीट कर मार डाला। जबकि उनके तीन बेटे धर्मेंद्र, जयप्रकाश व सोमपाल भी घायल हुए हैं। हालांकि स्वजन रामपाल सिंह को लेकर जिला अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन चिकित्सकों ने भी मृत घोषित कर दिया है।

    तीन भाई भी गंभीर रूप से घायल

    धर्मेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपित पक्ष के लोग घरों से फरार हो गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 